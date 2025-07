Dis amper tyd vir die Nasionale Meatmaster Expo en Veiling 2025: Vergroot jou kudde en inkomste

184 words

Die Nasionale Meatmaster Expo en veiling vind van 12 tot 14 Augustus 2025 by die BKB kompleks in Bloemfontein plaas. Meatmasterboere kan uitsien na ‘n veiling met goeie gehalte diere en goeie gehalte vleis.

Meatmaster-skape het ontwikkel om die uiterstes van die Suid-Afrikaanse klimaat en terrein te weerstaan, wat hulle bestand maak teen ‘n wye reeks parasiete en siektes. Meatmaster-skape is bekend vir hul hoë vrugbaarheidsyfers; ooie het dikwels meerlinge lammers. Dit stel boere in staat om vinnig hulle kuddegetalle en teelvee te vergroot, wat hulle produktiwiteit en inkomste ’n hupstoot gee.

Die program is as volg:

12 Augustus – Meatmaster Expo

Tyd: 14:00

’n Goeie geleentheid om met telers, boere en ander rolspelers in die bedryf te netwerk en u besigheid of produkte aan te bied.

13 Augustus – Nasionale Ramveiling

Tyd: 17:00

Top gehalte Meatmaster-ramme sal aangebied word van telers regoor die land.

14 Augustus – Nasionale Ooiveiling

Tyd: 10:30

Kwaliteit ooi-genetika sal hier beskikbaar wees vir kopers en telers.

Kontak Lizanne Vermeulen by 072-384-6251 indien u dalk as borg wil optree of uitstalruimte by die veiling wil bespreek.

Kontakbesonderhede:

Charles Freeme

Boemie Saaiman

Loer ook na die veiling op Agri4all.