CNH Industrial – Breek Nuwe Grond met tegnologie en proaktiewe ondersteuning

CNH Industrial Suid-Afrika stel sy splinternuwe Connect-fasiliteit bekend wat ‘n rewolusionêre verbetering op proaktiewe ondersteuning en afstandmonitering gaan bewerkstellig.

Met die eksponensiële toename in die aantal gekoppelde masjiene in die veld, is die behoefte aan gevorderde tegnologie wat hierdie vloote doeltreffend bestuur, belangriker as ooit tevore. CNH Industrial is trots om die bekendstelling van sy splinternuwe Connect-sentrum by sy Isando-hoofkwartier aan te kondig, wat kliënte regoor verwante handelsmerke ondersteun, insluitend; Case IH, New Holland en Case Konstruksie.

Deur die voortdurende monitering van die prestasie van die gekoppelde masjiene, is die tegnici van die fasiliteit opgelei om potensiële probleme vinnig op te merk en kliënte te help om waar moontlik in te gryp. In geval van ‘n probleem, word ‘n onmiddellike waarskuwing aan die handelaar gestuur, wat proaktief optree om die situasie te bestuur en op te los.

“Klante is voortdurend onder druk om hul doeltreffendheid en produktiwiteit te verhoog, en hulle kyk na ons as vervaardigers om maniere te vind om hulle te help om dit te bereik. Ons Connect-sentrum sal ons en ons handelaars in staat stel om vinnig op te tree – amper intyds – wanneer hulle ‘n probleem het, en hulle help om die beste uit hul toerusting te kry,” verduidelik Jacques Taylor, besturende direkteur van CNH Industrial Suider-Afrika.

CNH Industrial, ‘n wêreldleier in landbou- en konstruksietoerusting en -tegnologie, is trots om sy Connect-sentrum bekend te stel; ‘n baanbreker-oplossing wat die manier waarvolgens die maatskappy toerusting moniteer drasties verander. Dit bevestig weereens sy verbintenis tot ‘n voortreflike klante-ervaring deur toerusting se werkverrigting verder te verbeter en staantyd te minimaliseer.

Deur potensiële probleme op die vroegste moontlike stadium te identifiseer, kry klante en operateurs ‘n duidelike voordeel in die voorkoming van kritieke onklaarrakings, die optimalisering van masjiengesondheid, die versekering van maksimum looptyd en doeltreffende vlootbestuur.

Tegnici kan ook afstanddiagnostiek op die kliënt se masjien vanaf hierdie fasiliteit uitvoer en aan die masjien se skerm koppel en optree sonder om hul lessenaars te verlaat. Dit help klante om hul vloot in perfekte kondisie te hou sonder om hul boerdery te ontwrig, deur hulle vooraf te skakel om roetine-instandhoudingsdienste rondom hul werkprogramme te beplan.

Verslae wat deur hierdie Connect-sentrum gegenereer word, bied waardevolle insigte aan klante.

Die maandelikse Masjiengeskiedenisverslag , gegenereer op grond van die telemetrie- en sensordata wat deur die gekoppelde masjien ingesamel is, gee die klant ‘n beter begrip van sy masjien se gebruik en operasionele status, en identifiseer moontlike probleme. Dit stel klante in staat om die goeie gebruik en gesondheid van die masjien te verseker, wat ook die reswaarde daarvan beskerm.

Die Masjiensorgverslag lys elke instandhouding, herstel en inspeksie in die lewe van die masjien, wat die naspeurbaarheid van sy hele diensgeskiedenis verseker en 'n deursigtige verhouding met die handelaar skep.

Die Operasionele Verslag help die klant om te verseker dat sy operateurs die masjiene korrek, doeltreffend en veilig gebruik. Met bedryfs-KPI's en insigte wat deur die verslag verskaf word, kan die klant anomalieë in die operateur se gebruik van die masjien opspoor of identifiseer, en waar daar ruimte vir verbetering is. Hy kan aksie neem en pasgemaakte operateursopleiding met die handelaar bespreek.

Hierdie fasiliteit sal dien as die kern binne ‘n netwerk wat bekend sal staan as “Connect Rooms” by Case IH-handelaars en “Intellicenters” by New Holland-handelaars. In hierdie fasiliteite sal die operasionele status van kliënte se masjiene deurlopend, 24/7, gemonitor word. CNH Industrial se doel sal wees om hierdie “Connect Rooms” en “Intellicenters” in 2024 regoor sy handelaarsnetwerk uit te rol.