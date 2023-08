Christine Bouwer van Ripper Tillage is lief vir die grond en vrou-wees in die landbou

Tydens Vrouemaand geniet Suid-Afrikaners dit om lof te gee waar lof toegeskryf word aan die moeders, rolmodelle en bedryfsleiers wat binne die landboubedryf werk. Christine Bouwer, Besturende direkteur by Ripper Tillage Equipment is een so vrou.

Christine is deur en deur ‘n plaasmeisie. Sy het op hulle familieplaas grootgeword en gesien hoe haar pa implemente ontwerp en bou wat die grondtoestande van die veld wat dit sou deurloop, verbeter het. As sy terugdink, hou sy steeds dieselfde liefde vir die grond en fassinasie vir grondgesondheid as wat sy in haar kinderdae ontdek het.

“Om daardie vars bewerkte grond te ruik: niks vergelyk nie,” onthou Christine met liefde. “Ek is dankbaar vir wat ek die geluk het om te kan doen. Ek is mal daaroor.”

Vandag kan sy haar passie tot ‘n dieper vlak uitleef, danksy die verhouding tussen Ripper Tillage Equipment en Cerealis. Nou kan Christine en haar span boere voorsien van ‘n perfekte pakket wat voor, na en tydens plantseisoen dek.

Om die artikel oor Christine se passie vir die grond en landbou te lees, klik hier.

As jy nuuskierig is om meer te weet oor die versameling werktuie wat Ripper Tillage Equipment en Cerealis jou kan gee, besoek die Ripper Tillage Equipment webwerf.