Case IH vier Tuks Landbou se jong dames hierdie vrouemaand

Case IH plaas hierdie vrouemaand die kollig op opkomende jong vroue in landbou, wat besig is om hul merk in dié bedryf te maak. Case IH is toegewyd daartoe om jong, opkomende studente van albei geslagte te bemoedig en aan hulle te wys watter geleenthede daar vir hulle in die sektor beskikbaar is.

Case IH is aktief betrokke by Tuks Landbou en ondersteun die landboustudente deur hulle te bemagtig en bloot te stel aan die landboubedryf buite net hulle studiegidse en kampus. As landbou in jou bloed is, moenie dat iets jou daarvan weerhou om jou liefde na te streef nie!

Kyk die video hieronder om die jond opkomende dames in die landboubedryf se stories te hoor: