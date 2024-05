Boer vooruit met Inttrac Trading: Beste diens, onderdele en werktuie

“Gehalte en diens aan boere, is Inttrac Trading se heel eerste oorweging. Ons verkoop eerder ‘n diens as ‘n werktuig. Dit is een van die belangrikste dinge waarvoor ons bekend wil staan.” So sê Frans Jacobs, algemene bestuurder van Inttrac Trading.

Inttrac Trading is al vir 31 jaar in die bedryf, en is ‘n welbekende handelsnaam onder Suid-Afrikaanse boere, en hulle vorm ook deel van die Kuipers Groep. Hulle voer werktuie van regoor die wêreld in wat insluit Strautmann, Vence Tudo, Niubo, Fantini, HoneyBee, Sauter, Aigner, Goeppel en Bandeirante en is ook die trotse verspreiders van FJ Dynamics auto stuursisteme in Suid-Afrika. Inttrac se handelaarsnetwerk strek regoor Suid-Afrika, “van die Kaap tot bo in Polokwane,” voeg Frans by.

Hulle verkoop ook tweedehandse trekkeronderdele. “Ons spesialiseer in John Deere-trekkeronderdele – nuut en tweedehands en is ook een van die grootste rolspelers in die mark.”

Meeste van die groot koöperasies is hulle verspreiders en het feitlik op elke dorp trekkerhandelaars wat hulle werktuie verkoop.

“Ons wil ‘n doeltreffende landbou-oplossing vir ‘n boer gee. Ons weet onderdele se beskikbaarheid is ‘n top prioriteit, want dit moet betyds beskikbaar wees.”

“Die nuutste toevoeging tot ons reeks is die Honey Bee-voerbandstropertafel agentskap wat ons twee jaar gelede gekry het.”

Hulle voorsien ook Strautmann-voermengers, mis/kalkstrooiers en ander voertoerusting. Hulle Vence Tudo-planters is gewild onder boere, so ook hulle stropertafels, saadsiwwe en Fantini-sonneblomtafels.

Vir die bosboubedryf bied Inttrac werktuie van Niubo wat enige bos kan uitroei. Daar is ook Niubo-toerusting vir wingerd- en sitrusboere asook Niubo-werktuie wat vurkhysers, kunsmisstrooiers en snyers insluit.

“Ons het ‘n vennootskap met ons klante. Ons klante word ons vriende; ons sien hulle nie net as klante nie,” sê Frans.

Luiz Henrique Thielke van Vence Tudo Toerusting in Brasilië het ook NAMPO besoek. “Ons vier sestig jaar in die bedryf. Ons is bly ons kan ook deelneem aan die grootste skou in Suid-Afrika. Inttrac Trading bied goeie diens en goeie produkte,” sê Luiz.

Kontak Inttrac Trading by 016-365-5799 of stuur ‘n e-pos na info@inttrac.co.za of besoek hulle webwerf: www.inttrac.com vir meer inligting oor hulle verskeidenheid werktuie.