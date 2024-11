Bioinsectaries SA het die oplossing: Hou jou varke vry van vlieë

By

Varke is baie rustiger en groei veel vinniger en gesonder as hulle nie deur vlieë gepla word nie.

Bioinsectaries South Africa (BISA) wat ​​in 2005 gestig is, is ‘n baken van vernuwing en volhoubaarheid in die landbousektor. Met die moderne insekplaas naby Jeffreysbaai, verander BISA die manier waarop vee-ondernemings plae bestuur, verminder die afhanklikheid van chemiese plaagdoders en bevorder biologiese vliegbeheeroplossings.

Onder die leiding en kundigheid van entomoloog Willem du Toit en sy vrou Tertia du Toit, spesialiseer BISA in die teel van ‘n soort perdebytjie wat op vliegpapies parasiteer sodat hulle nooit tot vlieë ontwikkel nie. Hierdie natuurlike oplossings word oor Suid-Afrika versprei en help boere om vlieë doeltreffend en volhoubaar te bestuur. Willem en Tertia se uitgebreide ervaring in die teel van insekte in Suid-Afrikaanse toestande verseker die hoogste standaarde van gehalte en doeltreffendheid vir BISA se produkte.

Maklike vliegbeheer in veebestuur

Een van BISA se uitskietpunte is die gebruik van voordelige insekte soos die Muscidifurax-roof perdebye vir biologiese vliegbeheer. Hierdie klein bondgenote teiken vliegpapies, wat verhoed dat vlieë uitbroei en voortplant. ‘n Varkboer wat BISA se produkte sedert 2016 gebruik, deel graag sy ervaring:

“Ons gebruik die perdebye in die kweek- en afrondingsafdeling waar varke tien weke tot twee-en-twintig weke oud is. Die vliegbevolking het drasties afgeneem.”

Hierdie metode is nie net hoogs doeltreffend nie, maar ook eenvoudig om te gebruik. Die boer verduidelik: “Ons hang klein emmers in die hokke op en gooi dan die papies daarin. Wespe broei dan self uit en gaan na waar die vliegpapies, waarin hulle hulle eiers lê.”

Vir boere wat alternatiewe vir chemiese oplossings soek, is die voordele duidelik: “Ek sal die produk aanbeveel. Dit is ‘n maklike manier om vlieë te beheer sonder om gif te gebruik. Dit is redelik vinnig en neem min tyd om wespe uit te sit, waar ander metodes van vliegbeheer baie meer tyd neem.”

Sterk leierskap en visie

BISA se sukses is gewortel in die sterk bestuur en samewerkende benadering van sewe aandeelhouers en ‘n toegewyde direksie wat toesig hou oor die onderneming. Die maatskappy se strategiese rigting is duidelik: om volhoubare, vernuwende oplossings vir die Suid-Afrikaanse landbou te verskaf.

Loer gerus na hulle webtuiste by https://www.bioinsectsa.com/index.html.