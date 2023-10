Besproei, baal, plant en boer vooruit met Rovic Leers

Talle wyse boere reken op Rovic Leers, ‘n maatskappy wat in landboumeganisasie en besproeiing spesialiseer, se doeltreffende werktuie en rotsvaste rugsteundiens. Dit was weer duidelik by die afgelope NAMPO Kaap in Bredasdorp waar boere belangstellend na die Rovic Leers-uitstalling gestroom het.

Simon Dicks, die maatskappy se bemarkingsbestuurder, het besoekers by die Rovic Leers-uitstalling in die Voermolsaal verwelkom. By die uitstalling het verskeie spesialiste gereed gestaan om die wye reeks werktuie bekend te stel – insluitend die lewensgetroue Kuhn-speelgoed wat versamelaars gaande het.

Onder die werktuie was die nuwe planter met sy akkurate uitmeter en lugdrukverstelling, die nuwe Krone-dubbelknoopbaler, besproeiingstoerusting met ingevoerde pompe, pype en filters, en nuwe poliëtileen-plastiektenks, om maar enkeles te noem.

Mickey Matthee, Rovic Leers se tegniese bestuurder, het verduidelik hoe ‘n trekker se kragaftakker met sy verskillende kruiskoppelinge werk en die uitwerking wat dit op die werking se werking het indien die invalshoeke nie reg gestel sou wees nie. Hy het verduidelik hoe ‘n konstantesnelheidskoppeling (CV-joint) werk en hoe dit op die regte manier en teen die regte hoek aan die trekker se aftakas gekoppel word. Onderhoud aan toerusting deur dit te ghries en die korrekte gebruik van die kettinkies is noodsaaklik om die langlewendheid van die werktuig en die onderdele te verseker.

Die doel met ghries is nie net smering van bewegende onderdele nie, maar ook om stof en ander vuiligheid uit te hou. ‘n Tipiese CV-kop het drie ghriespunte en as 30 gram ghries vereis word en elke pomp met die ghriespomp lewer een gram, beteken dit moet dertig keer gepomp word – wat selde gebeur!

Frank Hattingh, Rovic Leers se besproeiingsbestuurder, het vertel die maatskappy voer besproeiingstoerusting van oral in die wêreld in om net die beste aan Suid-Afrikaanse boere te verskaf. Besproeiingstoerusting sluit pompe, filtreerstelsels en pype in om aan alle verbruikers, van die huiseienaar tot sportvelde tot groot kommersiële boere, se behoeftes te voldoen.

Besproeiingstoerusting word hoofsaaklik van Hunter en Toro in die VSA ingevoer. Hunter se toerusting sluit alles vanaf kleppe tot beheerstelsels tot spuite in. ‘n Stelsel wat met ‘n 9 V-battery werk, is gerieflik wanneer daar nie ‘n 220 V elektriese punt in die veld beskikbaar is nie. Die aan- en afskakeltye reguleer die krane outomaties met bluetooth, of dit kan met die hand aan- en afgeskakel word.

Toro-drupstelsels sluit ‘n dikwanddrupstelsel, wat geskik is vir langtermyn-toepassings, en ‘n dunwanddrupstelsel, wat vir korttermyngebruik vir seisoen- of kontantgewasse geskik is.

FTF-filters word uit Spanje ingevoer en sluit van ‘n 20 mm-plastiekfiltertjie tot ‘n groot swaardiens filtreerstelsel in wat outomaties skoonmaak wanneer ‘n drukverskil tussen die in- en uitlaat ondervind word.

Slim skoonmaak

“Sodra die groter filter se stelsel bespeur dat daar ‘n drukverskil tussen die inlaat en die uitlaat is, skakel die borsels aan wat die siwwe (strainers) skoonvee en die vuil water word uitgeblaas. Sodra die druk normaal is, skakel die outomatiese skoonmaakaksie af,” verduidelik Frank.

Rovic Leers se besproeiingstoerusting is oral in die land beskikbaar. Die produkte word landwyd deur besproeiingspesialishandelaars bemark. Die spesialiste ontwerp stelsels en installeer dit. Daar is verskeie pakhuise waarvandaan die verskillende gebiede bedien word.

Carel Steyn is by Rovic Leers se tegniese en ontwikkelingsafdeling. Hy het die Krone se V-knoper gedemonstreer om te wys hoe dit van die vorige model verskil. Die belangrikste voordeel van die nuwe dubbelknoper is dat daar nie stukkies tou op die masjien of baal agterbly wat in die voer beland en deur die vee ingekry word nie.

Spuit-spuit die bult uit

Hein Jonas van Rovic Leers se verbruikersgoedere-afdeling het die wye reeks rugsak- en drukspuite toegelig. Dit sluit onder meer in nuwe gehalte rugsakspuite, waarvan die vyf- en agtliterreeks ‘n klep het wat voorkom dat veral aggressiewe chemikalieë terugvloei. Daar is ook ‘n gemotoriseerde misblaser met ‘n 2,1 kW-enjin wat ook ‘n poeiertoediening en gewone swaai-aksietoediening kan lewer.

Daar is ook ‘n baie gewilde elektriese spuit met tussen drie en vyf uur werkstyd aaneen en wat met ‘n gewone alarm-hekbattery werk.

Ander verbruikersartikels sluit die Krone-reeks se verskillende tipes baaltou in, asook nette van Excellent Edge-tou met ‘n breekkrag van tot 320 kg wat vir kuilvoer aanbeveel word.

Bellota se reeks sluit snoeiskêre, oesskêre en sae in.

Arag is die vertroude naam vir alles wat met spuite, sproeiers, pompe en passtukke te doen het – en Rovic Leers is die verskaffer wat die beste raad en diens kan gee.

Rovid Leers se Comet-spuite sluit ‘n laedrukpomp van 110 liter per minuut teen 20 bar in, asook ‘n hoëdrukpomp wat 120 liter per minuut lewer.

Die Imowilli-reeks diafragmapompe is geskik vir sitrus- en neutboorde, of vir onkruidbestryding.

Die Delavan-rollerpompie kan direk aan die trekker se aftakas gekoppel word en kan tussen twee en vier spuitjies voorsien.

Rovic Leers hou ‘n wye reeks onderdele in voorraad om al die toerusting wat hulle versprei in goeie werkende toestand te hou, sodat ‘n boer nooit hoef te sukkel of te wag nie.

“Die voorraad wat by NAMPO Kaap te sien is, is maar ‘n klein deeltjie van wat ons aanhou. Besoek gerus die handelaars landwyd of kyk na ons webtuiste om meer uit te vind,” sê Hein.

Simon het al die vriende wat die Rovic Leers-uitstalling besoek het bedank en al die nuwe gesigte verwelkom. “Ons hoop om julle volgende jaar weer almal by ons stalletjie te sien.”

Vind meer uit oor Rovic Leers by https://www.rovicleers.co.za/contact.