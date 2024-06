Besoek Pannar by Val Boeredag 2024 en versterk jou vertroue om ons deel te maak van jou suksesstorie

By Pannar strek ons reis saam met jou veel verder as planttyd. Ons wil toesien dat jy die volle prestasiepotensiaal en winsgewende voordele van ons produkte behaal. Om dit te doen moet ons akkurate produkplasingsaanbevelings en plaasbestuursriglyne verskaf wat gebaseer is op langtermyn-, multistreek- agronomiese proewe.

Hierdie werk word in ons Panagri™ navorsingsprogram onderneem. In hierdie program doen ons die grondwerk om die verband tussen oesopbrengs, bestuurspraktyke, insetkomponente, grondeienskappe en weerveranderlikes te ondersoek. Die koms van presisielandboutegnologie het inligting wat deur agronomiese proewe verskaf word nou meer waardevol gemaak as ooit tevore. Deur die toepassing van die gesonde ekonomiese produksiepraktyke verkry uit ons Panagri™ navorsingsprogrambevindinge gaan ons die lewens van boere verryk en saam die grense van boerdery en wetenskap ondersoek en verbreed.

“Alhoewel ons nie vandag oor al die antwoorde beskik nie, het ons ’n sterk grondslag van agronomiese kundigheid om op voort te bou asook die analitiese vaardighede, moed en nuuskierigheid om ons begrip van beste agronomiese praktyke te verbreed en verbeter. Ons nooi jou graag saam op hierdie reis om te sien waarheen ons op pad is, waaraan ons span aktief werk en wat ons langs die pad leer,” sê Pannar se Hooflandboukundige, Grant Pringle

Watter tipe grondwerk?

Een van ons sleutel Panagri™-navorsingsprojekte is ons jaarlikse P3-proewe op plase, wat die hoeksteen vorm van ons produkverbeteringsproses. Hierdie statistiese strookproewe word gebruik om nuwe pyplynprodukte op plaasvlak te toets. Dit word onder die normale bestuurspraktyke in samewerking met boere onder die heersende omgewingstoestande op hul plase uitgevoer. Die prestasie van hierdie produkte word dan vergelyk met die prestasie van Pannar se huidige kommersiële en opposisieprodukte. Op hierdie manier funksioneer die P3-proefresultate as ‘n finale ‘vuurproef’ voor grootskaalse bekendstelling van die nuwe produkte, wat hul sukses verseker.

Ons nooi jou uit om meer te leer oor ons Panagri™ praktiese boerderynavorsing by Val Boeredag op 3 Julie 2024. Kom praat met ons kundiges en laat ons saam jou suksesverhaal skryf!