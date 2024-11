AJ Design & Services se kassie keer spilpunt-boewe

“’n Paar jaar gelede het ek ’n oproep gekry vanaf my oom, Johan Booysen. Hy het my vertel dat die spilpunte waarmee hy werk by Wagpos Hoërskool gesteel word.” En net so sak ’n boer se moed vir die soveelste maal in sy skoene.

Hierdie woorde van Arno de Ridder, eienaar van AJ Designs & Services, is beslis nie nuwe nuus nie. Net soos wat Arno ook beaam, weet ons dat daar deesdae byna niks is wat veilig is teen diefstal nie.

Nadat Arno met sy oom gesels het, het hy besluit: dit is tyd om plan te maak! Hy en Johan het koppe bymekaar gesit en hierdie slim plan vir spilpunt-boere bedink.

“Ek het ’n kassie ontwerp wat om die motor van die spilpunt gaan. Aan die buitekant van die kassie is daar nie enige boute sigbaar nie; alles sit binne-in die kassie. Aan die onderkant is daar ’n gat waarbinne die slot aangebring word. Mens gebruik sommer ’n hangslot. Aan die binnekant is ’n stuk plaat gevoeg, sodat ’n dief nie sommer sal regkom met ’n boutsnyer nie. Die enigste manier om die kassie oop te kry, is met ’n sweismasjien,” verduidelik Arno.

Nadat die prototipe vir die kassie ontwerp is, het hulle dit by Wagpos Hoërskool laat installeer vir die eerste toetslopie. Van daar af was dit een, twee, drie voor boere by Arno kom aanklop het om ook kassies vir hulle spilpunte aan te skaf!

Arno vertel een van die groot voordele van die kassies is minder staantyd vir boere. “As ’n motor gesteel word, staan die spilpunt en die boer kan nie besproei nie.”

Slaap soet met die slim sensor

Die boer se volgende vrees is dat hy by die huis in die bed lê, terwyl ’n boef sy kassie oopsweis. Gelukkig is tegnologie soveel ’n wapen vir die boer as wat dit vir die booswig is!

Arno gebruik ’n sensor wat hy binne-in die kassie installeer. Enige vibrasies, gekap, gepeuter of getimmer aan die kassie aktiveer die sensor, wat dan dadelik ’n waarskuwing na die boer se selfoon stuur. Só weet jy wat aangaan daar waar jy nie oë het nie.

“Die sensor werk met satelliet, so al is jou krag af, beïnvloed dit nie die veiligheidsmeganisme nie. Die sensor kan ook gebruik word om diere te merk! Die sensor word aan die dier se oor vasgemaak. Sodra die dier buite ’n sekere gebied beweeg, kry jy ’n boodskap om jou te laat weet,” vertel Arno verder.

Die kassie kom in enige kleur, van ’n baie helder oranje, groen, geel, blou … wat ook al jy sou verkies!

Boef-bestand binne twee weke!

Indien jy belangstel in een van hierdie kassies, kontak vir Arno by (+27)72-207-0111 of ukwa.ar@gmail.com.

Dit vat ongeveer twee weke om jou spilpunt boefbestand te maak! Indien jy dit so verkies, kan jy ook self die kassie installeer met aanwysings wat Arno aan jou kan verskaf.