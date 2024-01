AGT Foods se AgriCOTE-saadbedekking bespaar insetkoste vir boere en bevorder ‘n hoër opbrengs

By

Arno Gronum, saadbedekkingsbestuurder by AGT Foods Africa, verduidelik wat AgriCOTE is en hoe boere kan baat by die gebruik van die saadbedekking op hulle saad.

AgriCOTE is ‘n saadbedekking wat hoofsaaklik vir die saad van dekgewasse en grasse. “Ons het hierdie deklaag ontwikkel om die saad-tot-grond-kontak tydens plant vir boere te verbeter,” sê Arno Gronum, saadbedekkingsbestuurder by AGT Foods Africa.

Die saadbedekking is spesifiek ontwerp vir dekgewasse en bevat inokulante, kunsmis en voedingstowwe om dit die beste kans op oorlewing te gee. Aangesien hierdie elemente reeds by die deklaag ingesluit is, bespaar die boer insetkoste op bykomende kunsmis.

