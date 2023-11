Agrico se G4 spilpunt bied diefstalbestandheid en besparings by Disselboom-boerdery

David de Wet, boer van Disselboom-boerdery, is die derde geslag wat op hierdie plaas boer. Danksy sy Generasie 4-spilpunt, is diefstalbestandheid en besparings sy toekoms.

Disselboom-boerdery het Agrico genader omdat David graag ‘n wintergewas wou vestig en veiding vir sy diere ook kon skep.

“Omdat ons lanbougrond in die omgewing min raak met mynbou en kragstasies, moet ons kyk hoe om dit optimaal te benut,” vertel hy.

Die G4-spilpunte is juis gekies omdat daar verskriklike diefstal in die onmiddellike omgewing is. Wat dit diefstalbestand maak is dat alle elektroniese komponente agter staal lê. Nuwe innoverings sluit in die ingenieursplastiek seël wat op beide die kompakte- en drie-been senters beskikbaar is. Torings is ook smaller wat meer spasie bespaar.

