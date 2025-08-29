Categories: Artikels, Vee en Wild, VeilingsPublished On: 29th August 2025

Westbourn Bonsmaras verkoop top bul teen top prys

Westbourn Bonsmaras se produksieveiling was op 28 Augustus 2025 om 11:00 op die plaas Dampoort waar boere die beste genetika van die Bonsmara-bedryf kon bekom. 

Die duurste bul (Lot 6) is verkoop vir R320 000 aan Blouberg Bonsmara van Vivo, Limpopo.

Die gemiddeldes op die veiling was:

Bulle (19) – R84 473

SP 3-in-1 vroulike diere (3) – R75 000

SP Dragtige koeie (6) – R54 166

SP Dragtige verse (4) -R55 000

Kommersiële Dragtige koeie (45) – R18 644

Lees hier meer oor Westbourn Bonsmaras.

Westbourn Bonsmaras bedank almal wat die veiling bygewoon het.

