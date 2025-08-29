Westbourn Bonsmaras verkoop top bul teen top prys
Westbourn Bonsmaras se produksieveiling was op 28 Augustus 2025 om 11:00 op die plaas Dampoort waar boere die beste genetika van die Bonsmara-bedryf kon bekom.
Die duurste bul (Lot 6) is verkoop vir R320 000 aan Blouberg Bonsmara van Vivo, Limpopo.
Die gemiddeldes op die veiling was:
Bulle (19) – R84 473
SP 3-in-1 vroulike diere (3) – R75 000
SP Dragtige koeie (6) – R54 166
SP Dragtige verse (4) -R55 000
Kommersiële Dragtige koeie (45) – R18 644
Lees hier meer oor Westbourn Bonsmaras.
Westbourn Bonsmaras bedank almal wat die veiling bygewoon het.
