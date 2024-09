Werktuie trap in die regte spoor met Tubestone se bande

Trekkerkrag beteken nie veel as dit nie doeltreffend na die grond oorgedra kan word nie – en dit is waar bande ter sprake kom. Daarom is dit belangrik om te belê in regte, gehalte bande wat jou nie in die steek sal laat nie en nie stuit vir klipperige lande nie.

Tubestone is invoerders en verspreiders van wêreldklas bande soos BKT vir landbou, nywerheids- en myngebruik, en Nankang, Deestone en Maxtrek vir passasiersbande soos bakkies en 4×4-voertuie. Deestone vervaardig ook vragmotor- en busbande en Pronar en Jantsa vir vellings/aste.

Derik Swanepoel, verkoopsverteenwoordiger van Tubestone, sê die maatskappy is 23 jaar oud. “Ons span het gesamentlik omtrent 50 jaar se ondervinding in die bedryf. Ons is baie betrokke by die boeregemeenskap en is bereid om uit te gaan om evaluasies op die plaas te doen en ‘n goeie aanbeveling vir die boer te maak. BKT is een van die wêreld se beste landboubande vir trekkers.

“Ons bande word vir ‘n sekere voertuig/trekker gemaak, so dit is nie van een band pas alle trekkers/voertuie nie. Die banddruk is baie belangrik al besef mense dit nie altyd nie. Dit is die behoud van jou band,” voeg Derik by.

Tubestone verskaf hulle bande aan verskeie handelaars soos Hi-Q en Contipartners. Hulle personeel is slegs ‘n oproep ver vir die beste bandediens. Kontak Derik by 021-510-6746 of 083-635-1045, of besoek hulle webwerf by https://tubestone.co.za/ vir meer inligting. Hulle het ook ‘n kantoor in Namibië.