Wêreldmelkdag op 1 Junie gevier

Internasionale Melkdag is op 1 Junie gevier. As een van die vyf kernvoedselgroepe, speel suiwel ‘n belangrike rol in ‘n gebalanseerde dieet en bied noodsaaklike voedingstowwe vir goeie gesondheid.

Die vyf voedselgroepe bestaan uit groente en vrugte, stysel en koolhidrate, vette en olies, proteïene en, les bes, suiwelprodukte, wat melk en verwerkte melkprodukte insluit.

Wêreldmelkdag is in 2001 deur die Verenigde Nasies se Voedsel – en Landbou-organisasie ingestel om die waarde van melk as ‘n belangrike voedselbron te vier, maar ook om melkverwante aktiwiteite toe te lig.

Vanjaar se tema is Die krag van melk. “Die tema beklemtoon die rol van die suiwelbedryf in ‘n volhoubare, globale voedselstelsel,” het dr Ivan Meyer, Wes-Kaapse minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme tydens ‘n viering by Elsenburg Instituut vir Landbou-opleiding op Vrydag 30 Mei gesê.

“Wêreldmelkdag is meer as ‘n viering – dit is ‘n aksie wat melk as ‘n noodsaaklike, toeganklike voedselbron wat binne die bereik van miljarde mense is beklemtoon.”

Volgens dr Meyer bied die dag ook geleentheid om die suiwelbedryf se waarde en positiewe uitwerking op volhoubare landbou, ekonomiese ontwikkeling en globale gesondheid te beklemtoon.”

Hoewel die aantal melkprodusente sedert Januarie 2015 tot Januarie 2022 met 46% afgeneem het, het melkproduksie tydens hierdie tydperk met 7,2% toegeneem.

Volgens dr Meyer is melkprodusente in die Wes-Kaap verantwoordelik vir 30,6%, oftewel 1 041 349 ton van die land se melkproduksie. Teen ‘n gemiddelde prys van R5,50/kg by die plaashek, bring dit die totaal in op primêre produksievlak in die provinsie op meer as R5,73 miljoen te staan.

In Januarie verlede jaar het 299 melkboere ongeprosesseerde melk gelewer wat ‘n aansienlike aantal werksgeleenthede in die provinsie geskep het.

“Agri-prosessering is ‘n sleutel- en broodnodige subsektor wat ekonomiese groei aanhelp, meer beleggings lok, groei deur uitvoere bevorder, en werksgeleenthede vir die jeug skep.”

Dit is hoekom dié departement se landbouverwerkingsentrum met voedselveiligheidstelsel-sertifisering (FSSC) 22000 daarop toegespits is om jong entrepreneurs en boere te bemagtig vir beter verwerkingsprosesse en toegang tot befondsing om hulle ondernemings uit te brei.

Volgens Stats SA, was daar in die laaste kwartaal van 2024 altesaam 1 679 werkers in die suiwelbedryf, wat 17% van die nasionale werksmag in suiwel verteenwoordig.

Volgens dr Meyer is 52% van die werkers in die suiwelbedryf in die provinsie betrokke by melk- en veeboere, wat grondeienaars en geskoolde werkers insluit, terwyl die res (48% of 823) betrokke is by die verwerking van melk. Dit sluit vakleerlinge of leerders in.

“Wêreldmelkdag bied die ideale geleentheid om melk as integrale deel van ‘n gesonde, gebalanseerde dieet te vier, en om ons melkboere, landbouwerkers en landbou-ondernemings te bedank vir hulle volgehoue werk om melk en melkprodukte tot die beskikking van die verbruikers te stel,” aldus dr Meyer.