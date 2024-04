Weeklikse bees en skaap markneigings

BEES

SPEENKALWERS

Gebaseer op die afgelope 20 jaar se gemiddelde speenkalfpryse is die waarskynlikheid vir `n prysdaling of styging van Maart na April ewe groot (50%), terwyl daar `n 63% kans vir `n daling is van April na Mei. Hou ingedagte dat die jaarlikse bemarking van speenkalwers nou op hande is, wat ‘n groter aanbod van kalwers, en gepaardgaande laer pryse, in die komende maande gaan veroorsaak, gepaard gaande met verbruikers druk in die kleinhandelsmark.

BEES KARKASSE

Gebaseer op die afgelope 20 jaar se gemiddelde A2/3 karkas pryse is daar `n 60% waarskynlikheid vir `n prysstyging van Maart na April en `n 65% kans vir `n daling van April na Mei. Alhoewel goeie reën gedurende die afgelope week in groot dele van die beesproduksie gebiede geval het, word dit nog nie in die aanbod van veral Klas C2/C3 beeste weerspieël nie, maar kan moontlik lei tot ‘n kleiner aanbod in die komende weke. Die impak van die ekonomie op verbruiksbesteding speel steeds ‘n groot rol in die trae deurvloei van vleis in die kleinhandel.

SKAAP

STOORLAMMERS

Gebaseer op die afgelope 20 jaar se gemiddelde stoorlamprys is daar `n 90% waarskynlikheid dat die prys in Mei hoër gaan wees as in April. Stoorlampryse ondervind ook die druk wat daar steeds op lamvleispryse in die kleinhandelsmark bestaan. Goeie reën die afgelope week mag moontlik die aanbod van stoorlammers in April laat taan.

SKAAP KARKASSE

Oor die langertermyn, gebaseer op die afgelope 20 jaar se gemiddelde A2/3 karkas pryse is daar `n 55% waarskynlikheid vir `n prysstyging van Maart na April en `n 80% kans vir `n prysstyging van April na Mei. Die prys van lamvleis bly relatief laag,

maar is in lyn met die weeklikse pryse in 2023. In die komende maande word verwag dat die gemiddelde prys van skaapvleispryse geleidelik opwaarts gaan beweeg.

Klas C2/C3 skaapkarkaspryse ervaar sedert begin Maart groter druk weens die impak van El Nino op weidings. Goeie reën

gedurende die afgelope twee weke kan moontlik die aanbod verklein wat pryse verder opwaarts kan druk.

Bron: RPO