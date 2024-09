Wat is dan nou lekkerder as ’n Lekkewaan? | Berda

Petrol is peperduur, om nie eers van diesel te praat nie. Om ure lank elke dag op die plaas rond te ry is nodig, maar onbetaalbaar, en stap is eenvoudig net nie ’n opsie nie.

Daarom bied Berdafruit South Africa ta Lekkewaan die Lekkewaan battery-aangedrewe karretjies!

“Lekkewaan is nou al vir ses maande in die mark. Ons het begin deur ongeveer vyf jaar gelede die LekkeTail G-driewiel in te voer na Suid-Afrika, maar toe sien ons dat dit nie vir al die boere lekker werk nie, as gevolg van die tweespoorpaadjies. Sommige boere verkies om twee wiele voor te hê, eerder as een,” vertel Pierneef Smit van Lekkewaan Suid-Afrika.

Dit is toe dat die Lekkewaan ontwerp is, om met vier wiele op die plaas te kan rondry.

Die driewiel

Die LekkeTail G-driewiel werk met batterye en kan vir jou tussen 30 en 40 km gee wanneer dit volgelaai is.

“Dit word gebruik vir jou voormanne wat gewoonlik op die plaas rondhardloop,” verduidelik hy.

Hierdie driewiel se battery word met ’n gewone laaier gelaai vir omtrent ses tot agt uur. Agterop kan jy tot 350 kg laai!

Die Lekkewaan-kruiwa

Hierdie nuttige kruiwa kan ’n hele 500 kg laai! Dié outjie is ook battery-aangedrewe. Dit laai tussen ses en agt uur, en kan dan aanhoudend werk vir vyf tot ses uur. As jy kort entjies ry, kan jy tot agt uur in ’n dag met hom ry.

Die kruiwa is baie maklik om te beheer. Dit het ’n eenvoudig hefboom wat vorentoe en agtertoe gedruk kan word om in daardie rigting te beweeg.

Berda het vier pakhuise regoor die land vir ingeval jy onderdele vir jou karretjies benodig. Al die nodige onderdele word in die pakhuise aangehou. Daar is ook 62 agente landwyd wat onderdele by hulle hou, asook tegnikuste wat kan help met die regmaak van die karretjies.

Lekkewaan Noddy

Hierdie battery-aangedrewe karretjie het vier wiele. Dit is ideaal vir jou voorman om mee rond te beweeg op die plaas. Jy het geen petrol of diesel nodig om hom te gebruik nie.

Kies uit drie kleure! Die Lekkerwaan Noddy kom in blou, room en groen.

“Dit is ontwerp vir die Afrika-omgewing. Dit is goed vir die boere. Die wiele is robuust en het nie binnebande nie,” vertel Pierneef verder.

Die kar is ook lig genoeg dat dit nie jou grond gaan vastrap nie. “Dit is baie gewild onder besproeiingsboere. Hulle ry vinnig rond om krane oop en toe te maak. Hulle kan ook hulle toerusting agterop laai wanneer hulle pype moet gaan regmaak.”

Om hierdie outjies in die hande te kry, besoek hulle webblad by www.lekkewaan.co.za. Jy kan hulle ook op Facebook kry, of stuur ’n e-pos na info@lekkewaan.co.za.