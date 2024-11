Vrystaat Landbou is teen voorgestelde Eskom-tariefverhogings

Vrystaat Landbou (VL), wat 2 500 kommersiële boerdery-entiteite oor 144 plaaslike boereverenigings verteenwoordig, het ten sterkste beswaar gemaak teen Eskom se voorgestelde tariefverhogings by die NERSA openbare verhore wat vandag in Bloemfontein gehou is. VL het beklemtoon dat die landbousektor, wat reeds met stygende koste en ekonomiese druk worstel, nie verdere elektrisiteitsprysstygings kan volhou nie.

Impak op boere en voedselsekerheid Vrystaatse boere, as prysnemers in die waardeketting, is nie in staat om die stygende insetkoste te absorbeer wat deur konsekwente bo-inflasie Eskom-tariefverhogings veroorsaak word nie. Die voorgestelde verhogings sal die ekonomiese druk op intensiewe landboubedrywighede soos besproeiing, suiwel en pluimveeboerdery vererger. Die streek se rol as Suid-Afrika se broodmandjie, vanweë die aansienlike bydrae tot die land se voedselsekerheid deur stapelvoedsel soos mielies (43%), sonneblom (58%) en beesvleisproduksie (19%), word ook bedreig.

Ekonomiese realiteit: bekostigbaarheidskrisis VL het beklemtoon dat huidige Eskom-tariewe reeds onbekostigbaar is. Sedert 2008 het elektrisiteit prysstygings konsekwent inflasie verbygesteek, wat bygedra het tot die finansiële las van boere wat reeds te doen het met stygende arbeidskoste, R/$-gekoppelde insetkoste en gereelde rampverliese sonder voldoende staatsondersteuning.

Volgens dr. Jack Armour, kommersiële bestuurder van VL, “het Eskom se ondoeltreffendheid, tesame met beurtkrag en hoë koste van projekte soos Kusile en Medupi, die ekonomie vernietig. Boere, wat van kritieke belang is om voedselsekerheid te verseker, betaal nou die prys. Ons eis aanspreeklikheid, ‘n gerasionaliseerde prysstrategie en dringende hervorming by Eskom.”

Oproep tot aksie Vrystaat Landbou doen ‘n ernstige beroep op NERSA om die verwoestende gevolge van die goedkeuring van hierdie tariefverhogings te oorweeg. Eskom moet doeltreffendheid prioritiseer, sy ondoeltreffendheid aanspreek en hervormings implementeer wat nie betalende klante soos boere straf nie. Die herstrukturering van Eskom se bedryfskoste en die verbetering van aanspreeklikheid is van kritieke belang om verdere ekonomiese skade te vermy.

VL bly daartoe verbind om vir bekostigbare, betroubare en volhoubare elektrisiteitsoplossings vir die landbousektor te bepleit en Suid-Afrika se voedselsekerheid te beskerm.

Bron: Vrystaat Landbou