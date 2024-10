Vrymansfontein wys hoe amandelboerdery in Suid-Afrika floreer

Suid-Afrika se amandelbedryf staan aan die vooraand van ‘n nuwe era van groei en geleenthede. Met die gesogte klimaat en grondtoestande wat die land bied, begin meer boere hierdie winsgewende neute verbou. Maar wat maak amandelboerdery so spesiaal en hoe kan plaaslike produsente voordeel trek uit hierdie groeiende bedryf?

Het jy geweet amandels voorsien in 37% van jou daaglikse vitamiene E-behoefte en beskerm die liggaam teen byvoorbeeld Alzheimersiekte? Het jy ook geweet dat daar amandels in Suid-Afrika verbou word wat in die Lindt-amandelsjokolade kom waaraan daar so lekker gesmul word?

In die hartjie van die pragtige Paarl-distrik is die Vondeling-groep geleë waar die welbekende Vondeling-wyn, geproduseer word. In 2020 het die eienaars ‘n groot kontrak met buitelandse kakaohandelaars gesluit om neute aan Lindt-sjokolade te voorsien. Daarna het die eienaars besluit om uit te brei, spesifiek vir die verbouing van amandels op die plaas, Vrymansfontein, in die omgewing.

Amandelboerdery is gebore

Die Vondeling-groep verbou hoofsaaklik wyndruiwe, met ‘n nuwe amandelboerderyvertakking wat bestaan uit 200 ha amandels, waarvan 150 ha op Vrymansfontein.

Magnus Joubert, die eenheidsbestuurder van Vondeling Wines op Vrymansfontein, vertel: “In 2025 gaan ons ons eerste amandeloes afhaal, wat ons gaan verwerk en wat dan hoofsaaklik bestem is vir die uitvoermark.”

Vrymansfontein fokus hoofsaaklik op uitvoer omdat hulle ʼn premium produk verbou. Volgens Magnus is amandelboerdery op ‘n groot kommersiële skaal in Suid-Afrika relatief nuut, maar in die afgelope vyf tot ses jaar het dit redelik toegeneem. Die plaaslike mark is net te pryssensitief en daarom is dit sinvol vir die Vondeling-groep om hulle neute uit te voer.

Droë somers en koue, nat winters

Amandels droog in die boord en die boer soek daardie droë somers. Indien die neute week na week reën kry, vrot hulle. Ironies genoeg is een van Vrymansfontein se grootste uitdagings juis water.

Amandels is ‘n uiters watersensitiewe gewas omdat dit ‘n baie groot blaredak het en ‘n relatiewe vlak, maar wye, wortelstelsel. Hierdie neut wat letterlik op mense wêreldwyd se lippe is het sy oorsprong miskien in droë wêrelddele, maar benodig om en by 10 000 kubieke meter water per hektaar per seisoen.

Watervoorsiening en besproeiingsbehoeftes

Magnus vertel: “Ons doen al jare lank sake met Agrico, en ek stap al ‘n lang pad saam met Gerrie van Zyl van Agrico. Die voordeel van Agrico se kundiges is die feit dat hulle baie werk in die omgewing doen, wat ons baie gehelp het met die opstel van die stelsel. Die besproeiing waarmee ons in die wingerde vertroud was, was nie so intensief soos dié vir die amandels nie. Ons het die Agrico-span genader en hulle het presies geweet wat die vereistes is volgens ons spesifieke behoeftes.

Die dubbellyndruppers wat Agrico op Vrymansfontein opgerig en geïnstalleer het, verseker dat elke amandelboom presies die regte hoeveelheid water op die regte tyd kry.

“Hier op Vrymansfontein het ons redelike swaar kleigrond, en daarom het ons het dubbellyn-druppers met 600 mm-spasiëring (omdat swaar grond redelik vinnig versadig word) gevestig wat 1,6 liter per uur lewer.

“Die doeltreffendheid van die druppers was die deurslaggewende faktor en die beste opsie vir ons. Ons het nie veel ekstra watervoorsiening nie, so ons moet redelik spaarsamig werk met dit wat ons het. Daarom was ‘n drupstelsel die beste antwoord vir ons.

“Drupbesproeiing gee vir ons die beste verbruik, met minste vermorsing van water. Op ‘n amandelblok werk ons omtrent op so 9 000 tot 11 000 kubiek per ha vir optimale amandelproduksie in ons gebied, so dit is ‘n gewas wat baie water vereis. Nog ‘n voordeel is die feit dat jy jou water presies plaas daar dit benodig word. Ons voeding vir die bome gaan ook deur ons kunsmisstelsel wat ook deur die druppers toegedien word, presies by die wortels waar dit van kardinale belang is.

“Ons maak maar hoofsaaklik staat op reënwater, asook water uit die berg, dan maak ons ook gebruik van die Suid-AgterpPaarl se besproeiingskema wat ons help om ons opgaardamme aan te vul om genoegsame water te hê om deur die seisoen te kom,” deel Magnus.

Waterbestuur

Magnus verduidelik dat hulle ‘n besproeiingsprogram, Irrigator, gebruik, waar die besproeiingsprogramme en voorskrifte vooraf geskryf en ingelees word. Van daar af word die besproeiing outomaties, en op die regte tye, toegedien.

Hulle gebruik ook Phytech, wat met behulp van ‘n weerstasie die waterbehoeftes van die bome bepaal en so ook die grondvog meet om ‘n ingeligte besluit te neem oor die watertoediening. Hierdie program dui ook aan wanneer jou bome spanning ondervind.

Die amandels op Vrymansfontein kry in die piekseisoen twee maal per dag water: voor 10:00 soggens drie-vyfdes van die dag se waterbehoeftes) en in die middae word die res van die water toegedien.

Magnus sê: “Die stelsel is so ontwerp dat ons binne drie skuiwe die hele plaas kan besproei. Ons kan tot 50 ha per siklus doen, so dit beteken na drie siklusse is al die amandels besproei.”

Die oprigting, installering en ontwerp van die stelsels wat deur die Agrico behartig is.

Kundiges in die veld

Magnus vertel dat dit lekker is om met kundiges in die veld te kan werk en praat. “Omdat ons stelsels redelik nuut is, moes ons maar baie leer. Agrico het die stelsel van die beginstadium af baie goed ontwerp met kundige raad wat ons gehelp het om die regte pompstelsels en besproeiingstelsels hier op te rig.

“Tydens die installering van die stelsel was daar altyd iemand van Agrico met die nodige kennis teenwoordig op die perseel. Alhoewel ons nie self elke dag op die plaas kon wees nie, het dit vir ons soveel gemoedsrus gegee om te weet dat ons in goeie hande is.

“Met Agrico weet ons ook dat ons die beste produkte teen die beste pryse sal kry. Alles werk presies en is aan die voorpunt van tegnologie wat op ons van toepassing is. Ons het werklik ‘n goeie verstandhouding met ‘n Agrico en ons sien uit na wat die toekoms inhou!”

Die toekoms

Magnus verklaar dat hy baie positief is oor die landboubedryf: “Alhoewel weersomstandighede nie altyd aan ‘n mens se kant is nie en jy baie uitgelewer is, is hy baie opgewonde oor die amandelbedryf.

“Dit is so lekker vir my om te sien hoeveel jong opkomende boere ook die landboubedryf betree, wat baie kennis en geesdrif het om dinge saam vorentoe te voer,” sluit hy af.

Indien jy wil kontak maak met die kundiges van Agrico om die beste oplossing vir jou plaas se besproeiingsbehoeftes te vind, besoek hulle webwerf by https://agrico.co.za/