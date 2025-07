VIDEOS: Rovic wys hul werktuie by NAMPO 2025

195 words

Rovic het tydens NAMPO weer gewys hoekom hulle een van die voorste name in landboumeganisasie in Suid-Afrika is. Met ‘n uitstalling wat die krag van wêreldgehalte toerusting en plaaslike kundigheid gekombineer het, het hulle opnuut hulle verbintenis tot produktiewe en volhoubare boerdery onderstreep.

Besoekers aan Rovic se standplaas op NAMPO-park kon van naby kennis maak met ‘n indrukwekkende versameling landboutoerusting onder gesogte handelsname: Kuhn, Rovic, Quicke, Krone, Cima en Seko. Hierdie verskeidenheid het voorsiening gemaak vir boere regoor die spektrum – van hoë-tegnologie saadbedvoorbereiding tot presisievoerhantering.

Ontmoet al Rovic se hardwerkende masjiene:

