VIDEO: Spaar tot 40% brandstof met Massey Ferguson – Boer getuig van werklike besparings!

Ontdek hoe jy tussen 25% en 40% brandstof kan bespaar op jou plaas met Massey Ferguson se beproefde doeltreffendheid. “Teenoor die ander fabrikate in ons vloot wat in presies dieselfde omstandighede werk, het ek niks minder as 25% besparing op brandstofverbruik met die Masseys nie,” deel CP Kloppers. “In sommige gevalle styg daardie syfer tot soveel as 40%.”

Minder brandstof. Meer hektare. Hoor uit die boer se eie mond wat Massey Ferguson vir hulle onderneming beteken.

Kyk die video vir meer: