VIDEO: Smul saam met Case IH by Lamb Champs 2024

Lamb Champs is ’n jaarlikse fees waar skaap- en bokboere die geleentheid kry om mee te ding vir die beste, gesondste en smaaklikste spit. Hierdie jaar het Lamb Champs by die Botaniese Tuin in Pretoria plaasgevind.

Case IH is ’n trotse borg van hierdie geleentheid! Die skaap was lekker, maar die Case stalletjie was nóg lekkerder.

Feesbywoners het omtrent gekoek om Case se stalletjie, waar hulle van hulle klere, hoede, skoene en klein trekkertjies verkoop het. Verder het hulle speletjies aangebied waar wenners kon wegstap met ’n verskeidenheid van pryse.

Om in kontak met Case IH te kom, besoek gerus hulle webwerf op www.caseih.com.