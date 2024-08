VIDEO: Rovic se nuwe Syncroplant-mielieplanter

Boere is opgewonde oor die nuutste Rovic-mielieplanter wat tydens vanjaar se Nampo by Bothaville in die Vrystaat bekendgestel is.

Willie Human, verkoopsbestuurder van Rovic in die Noordelike gedeelte van Suid-Afrika, sê Rovic is al die afgelope twaalf, dertien jaar verskaffers van die mielieplanter in die land en dit het met verloop van jare ontwikkel tot waar dit vandag is.

Die Syncroplant-mielieplanter is ‘n minimumbewerkingsplanter wat kunsmis en saad presies plaas sodat elke pit die beste kans op ontkieming en groei tot ‘n sterk, gesonde plant het.