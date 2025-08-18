Categories: Veilings, VideosPublished On: 18th August 2025

VIDEO: Riverglen produksieveiling is om die draai! | 27 Augustus 2025

Riverglen tn

As jy ’n Beefmaster- of Brahman-beesboer is en op soek is na bekostigbare genetika en mooi diere om jou kudde aan te vul, maak seker jy woon Riverglen Wildlife se 7de produksieveiling by. Die veiling vind plaas op Woensdag 27 Augustus 2025 om 11:00 by Mooifontein, Middelburg, waar ’n uitsonderlike aanbod geregistreerde diere onder die hamer sal kom.

Op aanbod:

Beefmaster:

  • 20 Geregistreerde bulle
  • 25 Geregistreerde en kommersiële verse

Brahman:

  • 8 Geregistreerde bulle
  • 25 Kommersiële verse

Chabray:

  • 25 verse

Kyk video hier:

0