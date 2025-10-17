Categories: Animal Management Videos, Video's, VideosPublished On: 17th October 2025

VIDEO: Hoogtepunt in die Bosveld: Soutpansberg Bonsmara Produksieveiling 2025

By 0 min read
98 words

Soutpansberg TN

Op Vrydag, 10 Oktober, het Soutpansberg Bonsmaras weer bewys hoekom hulle ’n krag is in die Bonsmara-bedryf.

Die jaarlikse produksieveiling op De Ruigte naby Vivo het kopers van regoor Suid-Afrika gelok – almal op soek na beproefde genetika wat presteer waar dit tel.

Met ’n indrukwekkende aanbod van geharde, vrugbare en aanpasbare diere, het die veiling uitgestyg as ’n toonbeeld van teeluitnemendheid. Lot 10, ’n uitsonderlike bul van Soutpansberg Bonsmaras, het die hoogste bod van R100 000 behaal – ’n duidelike aanduiding van die vertroue in hierdie groep se genetiese standaarde.

Lees die hele veilingsverslag hier.

0
Views: 550 Comments on VIDEO: Hoogtepunt in die Bosveld: Soutpansberg Bonsmara Produksieveiling 2025
Tags: , ,

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

Related Posts

VIDEO: Izintaba loop die afstand saam met FAW JH6
Fendt-trekkers beïndruk boere by Dalton Boeredag
VIDEO: Valley bied slim watertegnologie en ondersteuning
VIDEO: Sterk, betroubaar, bekostigbaar – Revaro maak ‘n groot indruk by NAMPO Kaap
0