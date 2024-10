VIDEO: Hexagon Industries | NAMPO Kaap 2024

By

Hexagon Industries is ’n maatskappy wat spesifiek op die boer se belange fokus en maak seker dat daar aan die boer se behoefte voorsien word, deur om betroubare, duursame en gehalte produkte teen ’n bekostigbare prys te bied. Met die innoverende oplossings wat gebruik word, word daaglikse boerdery uitdagings opgelos.

Wat maak die produkte so besonders? Dit is sterk, bekostigbaar en dit is roesbestand!

Besoek die Hexagon webtuiste by https://www.hexagonind.co.za/af/ vir meer inligting.