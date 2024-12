VIDEO: Die Rovic Big Pack 1270 baler

94 words

Die Big Pack 1270 baler is die tweede grootste Krone-baler wat Rovic in hulle reeks aanhou.

Hy maak twee knope om een baal klaar te maak en die volgende baal te begin. Die baler is 1,2 m wyd en 0,7 m hoog en kan toegerus wees met ’n skaal en vogmeter. Daar is nog ’n groter Big Pack baler, die 1290. Dié spesifieke baler is twee jaar gelede in Suid-Afrika bekendgestel. Almal het dieselfde sluit onderdele, maar sy dienskostes is baie laer as sy voorgangers.

Besoek hul webwerf by www.rovic.com.