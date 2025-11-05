Categories: Meganisasie Videos, Video's, VideosPublished On: 5th November 2025

VIDEO: Die LiuGong 922E Graafmasjien is gebou om te oorwin

De Wet Pretorius, takbestuurder van ELB vir die Wes-Kaap, gesels oor die indrukwekkende LiuGong 922E laaigraafmasjien en wat dit ’n uitstaande keuse vir ernstige operateurs maak.

Met sy brandstofdoeltreffende Cummins-enjin, gevorderde hidrouliese stelsel en ruim, ergonomiese kajuit, is hierdie masjien gebou vir produktiwiteit en gerief. Of jy nou moeilike terrein of veeleisende werkslading aanpak, die 922E lewer betroubare werkverrigting en gladde beheer elke keer.

Kyk en sien waarom dit een van die mees gesogte laaigraafmasjiene in sy klas is — vertrou deur professionele mense wêreldwyd.

