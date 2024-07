VIDEO: Al die masjienerie wat jy al ooit van gedroom het op een plek… Thuli le Roux se veiling!

Moet nie hierdie veiling misloop nie!

Dit vind plaas op 30 Julie 2024 om 11:00, by Rust, Bethlehem.

Op aanbod:

John Deere S660

John Deere 6175M

John Deere 6930

John Deere 8270R

John Deere 6620

En nog báie! Kyk die video om te sien wat alles op die spel is by hierdie veiling.

Vir meer inligting kontak Schalk Burger by (+27)76-070-1411, Jan Mostert by (+27)83-306-8408 of BKB Bethlehem by (+27)58-303-8552/3.