Vernuftige plan: Keer brande met Myburgh Toerusting se brandbaanhark

Myburgh Toerusting is bekend vir hulle vindingryke plaaswerktuigoplossings, wat boerdery nie net makliker en meer koste-doeltreffend maak nie, maar ook veiliger.

Een van hulle werktuie wat help om jou boerdery te beveilig is hulle brandbaanhark. Jannie Myburgh verduidelik dat hulle die hark ontwerp het vir ʼn klant wat denneplantasies het.

“Dennebome gooi regdeur die jaar naalde af en die brandrisiko in plantasies is geweldig hoog,” verduidelik Jannie.

Selfs al maak ‘n mens voorbrand, gooi die bome so baie naalse en bolle af dat daar in minder as ʼn maand weer genoeg op die grond lê dat dit ʼn vuur kan dra dat hy bo-oor die voorbrandlyn gaan.

Die gevolg is dat die voorbrande gereeld skoongemaak moet word. Hiervoor word daar gewoonlik ʼn skraper of ʼn skotteleg gebruik. Maar Jannie vertel dat hierdie nie volhoubare oplossings is nie.

Met ʼn skraper skraap jy elke keer ʼn gedeelte van die grond weg wanneer jy die naalde wegskraap. Dit veroorsaak dat daar elke keer ʼn dieper sloot gegrawe word.

Die probleem met ʼn skotteleg is dat dennebome se wortels baie vlak lê. Met ʼn skotteleg kan jy hierdie wortels beskadig en dit belemmer die groei van jou bome.

“Altwee die bewerkings is redelike duur en jy het ʼn groter trekker nodig. Die voordeel van die brandbaanhark is dat dit ʼn goedkoper werktuig is en jy benodig nie so ʼn groot trekker nie,” vertel Jannie.

Nou kan jy een keer per maand jou brandbaanhark vat en al die brandbane gaan skoonmaak deur net die dennenaalde weg te skuif.

“As jy twee keer langs mekaar werk sit jy sommer met ʼn lekker groot brandstrook,” sê Jannie.

Wat maak hierdie hark geskik vir boere?

Jy hoef nie ʼn denneplantasie te hê om die brandbaanhark te gebruik nie, hy werk net so lekker op die plaas met gras ook.

Die is nie net ʼn gewone vyftolhark nie. Die hoek van die hark is baie aggressiewer. Myburgh Toerusting se harke het ook elkeen 80 vingers wat beteken daar is ʼn skoner aksie.

Die hark se arms is ook swaarder om ʼn meerderheid materiaal makliker te kan hanteer. Elke tol is op sy eie arm sodat die hark rowwer terrein beter kan hanteer.

“Die hark is ontwerp vir voorbrande, so hy het ʼn baie skerp hoek maar jy kan steeds gras met hom hark ook,” voeg Jannie by.

