Vasgevang in die verlede? Uit met die ou – in met die Gallagher

Moniteer jou vee se prestasie – met weegskale en weegbalke

Ons maak die hele weeg- en EID-stelsel vinniger en eenvoudiger as ooit tevore.

Bestuur jou vee se gewigte en gewigstoename op ‘n eenvoudige, ten volle intuïtiewe raakskerm.

Verander die toekoms van boerdery

Bestuur weidingspatrone – met bekragtigers

Elektriese heinings verg minder tyd, moeite en kapitaal teenoor tradisionele heinings. Die ware waarde daarvan lê egter in sy kragtige weiveldbestuurvermoëns.

Dit gee boere noukeurige beheer oor weivelde sodat weiding en voergewasse deur permanente en tydelike onderverdelings aangedui kan word.

Revolusioneer jou plaas met Gallager se ten volle geïntegreerde toerusting.

85 jaar van jou wêreld beskerm

Verbeter jou opbrengs – met die draadlose watermoniteringstelsel

Om waterlekkasies te identifiseer en dan lekplekke op te spoor kan tydrowend en frustrerend wees. Hou jou watervlak en vloeitempo dop met die gerieflikheid van jou foon.

Hou jou diere binne en roofdiere uit- met heinings

Van permanente tot draagbare heinings, dit is maklik om te installeer en te gebruik, en dit bied ook doeltreffende dierebeheer wat hou.

Moniteer jou toestelle enige tyd, enige plek – met die Gallagher-toepassings, beskikbaar op jou toepwinkel.

Sien intydse inligting en ontvang kennisgewings.

Diere het weer ontsnap?

Ons hou jou diere veilig en verseker jou gemoedsrus.

Vereenvoudiging van die weegskaal ervaring

Verwyder die mees algemene foutpunt van tradisionele weegbalke – die kabels.

Sonlig-leesbare LCD-raakskerm

Draadlose weegbalke bied ‘n oplossing vir alle veeboere.

Verander jou foon in ‘n weegskaal met Bluetooth-verbinding en die Animal Performance-selfoontoepassing.

Klein- of grootskaalse boerdery, ons het al die heiningsbykomstighede wat jy nodig het op een plek.

Die maklikste manier om by te hou met jou data.

EID-merkerlesers

Met sy groot kleurskerm en alfa-numeriese sleutelbord, is die EID-merkleser handtoestel die kragtigste draagbare data-insameling- en redigeringsplatform wat buigsaamheid lewer net daar op die werf.

EID-etikette beskikbaar.

Doen navraag vir meer inligting.

Stewige, robuuste staalweegbalke met gleufgatte vir bomontering pas by die meeste groottes platforms.

Gallagher weegbalke is propvol kenmerke vir uitstekende werkverrigting – ‘n gegalvaniseerde onderstel om lang lewe te verseker, beskermde kabels om skade op die werf te minimaliseer en maklike instandhouding sonder bewegende onderdele.

Is jou dam leeg of vol?

‘n Beter oorsig oor jou watervlakke.

Algemene probleme met waterbestuur sluit in:

Voorraad drinkwater raak min

Onvoldoende watervoorsiening vir vee kan beduidende impak op dieregesondheid en prestasie hê.

Onbekende waterbeskikbaarheid

Om tenkvlakke na te gaan is moeilik en tydrowend. Dit word dikwels eers nagegaan as dit te laat is en die watervlakke min is.

Versteekte waterlekkasies

Waterlekke is moeilik om op te spoor. Dikwels raak jy eers bewus daarvan nadat ‘n aansienlike hoeveelheid water gemors is of jou tenks drooggeloop het.

Afgeleë waterberging

Watertenks is dikwels op afgeleë plekke regoor jou plaas. Buite sig en moeilik om dop te hou.

Hou jou tenkvlakke dop met draadlose watermonitering wat jou sekerheid gee oor hoeveel water jy beskikbaar het.

Moniteer tot 9 tenkvlakke

Beheer tot 2 waterpompe

Meet waterverbruik

Tel abnormale gebruik op

Stel kennisgewings en waarskuwings in

Hoë kwaliteit, langdurige elektriese heinings

Ideaal vir taai Suid-Afrikaans Boerdery toestande.

Draagbare, betroubare krag

Hierdie robuuste en draagbare eenhede maak ‘n goeie alternatief vir tradisionele battery-aangedrewe stelsels.

Werk tot 3 weke sonder sonlig

Steeds die Koning van Krag

Deur die brute krag van 120 Joules met intelligente heiningmoniteringtegnologie te kombineer, handhaaf die M12,000i hoë heiningspanning terwyl dit jou ook inlig oor heiningfoute voordat dit ‘n probleem word.

Kontak ons vir kundige advies en ‘n heininginspeksie.

