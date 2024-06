Vanjaar merk die negende jaar wat Thiele Holdings se uitmuntende Braford genetika op aanbod is.

Saamgestel uit genetiese lyne van Brahman en Hereford, is dié Braford ras se finominale genetika vir die afgelope nege jaar deur Carl Thiele en die Thiele Holdings-familie, bestudeer, aangepas en verbeter.

Om die aanpasbaarheid van die beesras te bevestig, het die Thiele-familie hulself gevestig in die berge en valleie van die pragtige Paulpietersburg. Daar het hulle hul boerdery uitgebrei.

Die plaas is beslis nie net bekend vir die natuurskoon nie, maar ook vir die Thiele Braford-genetika wat hierdie natuurlandskap net soveel mooier maak.

Die samestelling van die Braford beesras bestaan uit 3/8 Brahman en 5/8 Hereford, wat die karaktereienskappe van albei rasse duidelik herkenbaar maak in die Braford. Hierdie “tier streep” dier is hitte, insek en kanker bestand en ’n absolute fees vir die oog.

Dit is nou vir jou ’n vleisbees!

Waar die TH brandmark gewaar word, kan jy weet, die diere kry net die beste. Op uitgebreide weiding het Carl en sy seun, Phillip, die presiese kombinasie van kampioenbeeste ontdek. Phillip het ’n reël wat duidelik weerspieël in die kudde: “Sien om na jou diere en hulle sal omsien na jou.”

Thiele Holdings is waarlik ’n familiefondasie met vele vertakkings.

Nageslagte is nie net belangrik in die Thiele-familie nie, die vrugbaarheid van hulle Braford-ras praat ook vir homself. Die ras is bekend as ’n vrugbare, vooruitstrewende ras met ’n speenpersentasie van 90% en hoër, met uitstekende moederlike instinkte en melkproduksie, om sterk vleisbeeskalwers te verseker. Thiele Holdings se vroulike diere op aanbod vanjaar, sal enige twyfel oor hierdie stelling by die venster laat uitwaai.

Kom kyk vir jouself by hulle jaarlikse veiling op 3 Julie, plaas Schickhoek, Paulpietersburg om 11:00.

