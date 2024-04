Trekker- en stroperverkope daal in Maart 2024

Trekkerverkope van 498 eenhede in Maart is aansienlik (26%) minder as die 676 eenhede wat verlede Maart verkoop is. Vir die jaar tot dusver is verkope nou 28% minder as verlede jaar. Ses-en-twintig stropers is in Maart verkoop. Dit is 13 minder as die 39 eenhede wat verlede Maart verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope nou byna 45% minder as verlede jaar.

Die El Niño-verskynsel wat nou ingetree het, het gelei tot onsekerheid onder boere. Hoewel somergewasse in die oostelike dele goeie opbrengste kan lewer, is dit moontlik dat gewasse wat laat aangeplant is, veral in die westelike dele van die land, nie die opbrengste waarop gehoop is sal lewer nie. Die Oesskattingskomitee raam dat daar aansienlike afnames sal wees vir die meeste somergewasse vergeleke met verlede jaar, veral in die Vrystaat en Noordwes-provinsie. Reën oor die afgelope week of wat sal te laat wees om die gewasse wat laat aangeplant is te red. Die Oesskattingskomitee voorspel ’n mielie-oes vir die komende seisoen, wat byna 13% minder sal wees as verlede jaar, met sojabone byna 23% minder.

Volgens verwagtinge sal trekkerverkope vir die 2024-kalenderjaar, ten spyte van die uiters mededingende mark, tussen 15 en 20% minder wees as verkope verlede jaar.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie