Derek kyk uit die venster van sy kantoor bokant die nuwe pakhuis in Birambo, Rwanda, net betyds om ՚n outonome BVSL- (buite visuele siglyn) -spuithommeltuig by die selflaai-dokstasie te sien land. Boerdery met tee en groente in die berge van Rwanda is moontlik gemaak deur die nuutste hommeltuig-tegnologie wat hulle ook help om gemaklik binne die grense van hulle toegelate koolstofvoetspoor te bly.

Met ՚n sug roep hy na Sarie, die Suid-Afrikaanse landbouweergawe van Siri. Soos altyd antwoord sy dadelik in haar goedgemoduleerde stem.

“Goeiemôre, Derek. Ek het gewonder wanneer jy my raad sou vra.”

Hy kan dit nie weerstaan om haar ՚n bietjie te terg nie. “Eintlik het ek net nodig dat jy vir my ՚n koppie koffie organiseer. En gebruik asseblief die 2030-bone van ons plaas in Kameroen.”

“O nè, lus vir ՚n bietjie koffiekultuurkapitaal vanoggend,” merk sy op, en amper oombliklik vul die aroma van varsgemaalde koffiebone die vertrek. “Wel, is jy nou gereed om jou kalsiumuitdaging die hoof te bied?” “Ja, gaan asseblief deur al die toetse.”

SA se kleinhommelmark groei vinnig en sal na raming $134,5-miljoen teen 2025 bereik, en groei teen ‘n saamgestelde jaarlikse groeikoers van 22,35% van 2020 tot 2025, volgens die navorsingsliggaam, Industry ARC. (16 Sept 2022)

Terwyl Sarie al die toetsuitslae wat reeds aangevra is met hom bespreek, bekyk hy die syfers op die glasskerm van sy lessenaar. Hoewel papier weer in die mode is nadat die hennepbedryf aan alle volhoubaarheidsvereistes voldoen het, verkies hy sy outydse skermverslae.

“Soos jy kan sien, het die grondmonster-hommel reeds die monster in die kunsmatige-intelligensie-ontleder ingevoer. Daar is geen probleem nie, die grondinhoud is goed, hoewel die vogvlak ՚n bietjie laer is as wat verwag is. Die blaarontleding toon egter dat daar ook ander tekorte is, veral yster en kalium. Die dosistoediener meld dat die korrekte voedingstofhoeveelhede afgemeet en in die besproeiingstelsel ingevoer is. Wat wil jy hê moet ek doen?”

Derek glimlag. “Hierdie een is myne,” sê hy en aktiveer die satfoon op sy pols. By die huis in Suid-Afrikaantwoord sy seun, Paul, slaperig.

“Môre Seun, het jy onlangs ‘soek die been’ met Robodog in Boord 13 gespeel?” “Ja Pa, hoe het Pa geweet?” “Maklik, daar is fout met die watervoer na die laaste rye bome. Ek glo daardie hond van jou het die lyne uitgegrou en beskadig. Kry jouself in rat en gaan maak dit reg.”

Sarie lag. “Wel Derek, weer eens het jy bewys dat mense steeds van die probleme wat hulle veroorsaak kan oplos. Wil jy ՚n verslag hê oor die vordering met die woudhervestigingsprogram in Ethiopië? Die saadskiet-hommels presteer besonder goed in die goeie weer.”

Terwyl Sarie verslag doen oor die program, dink Derek terug aan 2023 toe hy, pas uit die universiteit, sy pa moes oortuig om in hommeltuig-tegnologie te belê. Hy onthou nog die lys van voordele en nuwe tegnologie wat hy destyds saamgestel het met behulp van die betreklik primitiewe KI-webwerf van die tyd, Chat GTP.

Al daardie tegnologieë, maar nog baie meer is nou alledaags:

Verbeterde sensors en loonvragte: Landbou-hommeltuie is toegerus met gevorderde sensors en loonvragte, insluitend hiperspektrale en multispektrale kameras, LIDAR (Light Detection and Ranging), hittebeelding, en selfs gespesialiseerde sensors vir die meet van grondtoestande en gewasgesondheid. Hierdie sensors maak meer akkurate en omvattende datainsameling moontlik, wat boere in staat stel om beter ingeligte besluite te neem.

Kunsmatige Intelligensie (KI) en Masjienleer: Integrasie van KI en masjienleeralgoritmes word meer algemeen in landbou-hommels. Hierdie tegnologieë help met die verwerking van die groot hoeveelhede data wat deur hommeltuie ingesamel word en om dit te ontleed om patrone, afwykings en gewasgesondheidsaanwysers te identifiseer. KI-aangedrewe hommeltuie kan intydse insigte en uitvoerbare aanbevelings aan boere verskaf.

Outonome en swermvermoëns: Hommeltuie met outonome vlugvermoëns word ontwikkel, wat hulle in staat stel om voorafbepaalde vlugpaaie te volg of komplekse take uit te voer sonder deurlopende handbeheer.

Swerm-tegnologie, waar verskeie hommeltuie saamwerk, kom ook na vore, wat doeltreffende dekking van groot gebiede en koördinering in data-insameling moontlik maak.

Langafstand hommeltuie: Batterylewe en vlugtyd is besig om te verbeter, wat lei tot die ontwikkeling van langafstand hommeltuie wat in staat is om groter afstande af te lê en vir lang tydperke in die lug te bly. Hierdie vooruitgang isveral waardevol vir grootskaalse landboubedrywighede.

Presisietoedieningstelsels: Landbou-hommels is geïntegreer met presisietoedieningstelsels, wat geteikende lewering van kunsmis, plaagdoders en ander insette moontlik maak. Dit verminder vermorsing, verminder omgewingsimpak en verbeter hulpbrondoeltreffendheid.

Verbeterde sagteware en ontledingsplatforms: Die sagteware wat landbou-hommels ondersteun is besig om te ontwikkel en bied gebruikersvriendelike koppelvlakke, datavisualiseringsinstrumente en ontledingsplatforms. Hierdie verbeterings help boere om die versamelde data meer doeltreffend tevertolk om data-gedrewe besluite te neem.

Weer- en omgewingsmonitering: Sommige landbou-hommels is toegerus met weer- en omgewingsmoniteringsensors, wat intydse data verskaf oor temperatuur, humiditeit, windspoed en ander weerverwante parameters wat gewasgroei beïnvloed.

Hibriede hommeltuie: Hibriede hommeltuie wat kenmerke van vastevlerk- en multirotor hommeltuie kombineer, word ontwikkel. Hierdie hibriede ontwerpe bied die voordele van beide tipes, soos langafstanddekking en vertikale opstyg- en landingsvermoë.

Risikobestuur en versekering: Die integrasie van landbou-hommels met oesversekering en risikobestuurdienste is aan die toeneem. Hommeltuie verskaf waardevolle data vir akkurate oesopbrengsskatting, skadebepaling en eisverwerking.

Market.us voorspel dat landbou-hommeltuie teen 2032 $11,08-miljard sal oorskry vanaf $1,7-miljard in 2022, met ‘n geprojekteerde saamgestelde jaarlikse groeikoers (CAGR) van 21,2% tussen 2023 en 2032.

Derek het selfs sy pa van foto’s en maatskappyname voorsien. Dit was nogal moeilik in daardie stadium om permitte en lisensies te kry om hommeltuie te vlieg, en hommelmaatskappye het “in-die-boks”-oplossings gelewer deur hulle eie hommels te ontplooi en die inligting in te samel of die dienste te lewer wat boere benodig.

Om destyds by die hommelbedryf betrokke te raak, was inderdaad ՚n wyse besluit en dit het die deur na Afrika vir die Krugers oopgemaak.

Die groei in die bedryf was selfs meer merkwaardig as die mees optimistiese voorspellings.

Die gebruik van hommeltuie tussen 2023 en 2030 het met veel meer as die voorspelde 41% opgeskiet en nou, in 2040, sou dit ondenkbaar wees om sonder hommeltuie te boer. Daar was ՚n tyd, voordat daar wêreldwyd ooreengekom is op beheerstandaarde, toe hommeltuie die lugruim in so ՚n mate gevul het dat baie mense gepleit het vir die verbod op alle inligtinghommeltuie ten gunste van satellietinligtingsdienste.

Dit was ՚n geldige punt, maar dan weer, geen satelliet kan die noukeurigemonitering, fisiese monsterversameling

en selfs die mobiliteit gee wat jy nodig het om vandag se komplekse boerderybedrywighede te bestuur nie, dink

Derek, terwyl hy homself vasgord in sy Repressed Sound High Performancepassasiershommel wat hom sal neem

na die volgende stop op sy lys van persoonlike besoeke, die varswaterkelpplaas in die Kivu-meer.

Dit lyk of daar ՚n probleem is met die kommunikasie van die onderwater hommeltuie wat die kelp oes. Hulle soek ՚n boer se hand …