SWC Quip se duursame vendusiehekke

SWC Quip vervaardig hekke (plaashekke, vendusiehekke, kraalhekke, diamantdraad hekke, verskuifbare kraalpanele), pale en stutte vir vee- en wildomheining, kettings, staaldraadkabels, Iscor swart verf, sleeptoue en kabels. Wat hulle laat uitstaan is dat alle hekke volgens die kliënt se spesifikasies vervaardig word.

Bianca Brits is die eienaar van SWC Quip. “Ek is al amper 10 jaar in die bedryf met die hekke. Ek het gesien daar is ‘n aanvraag vir sekere produkte onder boere, soos bv die staalkabel. Ek het SWC begin met die hoop om die lewe vir die boer meer gemaklik te maak deur al sy omheiningsmateriaal, kraaltoerusting asook die klein goed soos bv boute en moere op een plek te kry,” sê sy.

Meer oor SWC Quip se vendusiehekke (Flatbar):

“Ons vendusie tipe hekke is baie gewild en word aangewend in bv. voerkrale, vendusiekrale, kampe, ens. Hierdie hekke is baie duursaam maar goed geprys wat dit ‘n gewilde keuse maak,” sê Bianca.

Hierdie hekke kan vervaardig word tot 6000 mm wyd (12000 mm vir dubbelhekke).

Die hekke word ook gemaak in hoogtes vanaf 1,2 m tot 2,4 m wat dit ook geskik maak vir wildskampe.

Die konstruksie van hierdie hekke bestaan uit 42×2 mm pypraam, 19×1,6 mm dwarspype, 20×5 mm platyster en 20×300 mm hekbout.

SWC Quip is geleë in Brakpan, maar lewer ook af. Kontak Bianca Brits by 082-445-5743 of bianca@swcquip.co.za om jou hek te bestel of besoek hulle webwerf by https://www.swcquip.co.za.