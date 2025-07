Smith Power bring wêreldklas toerusting en diens na die Wes-Kaap

887 words

Smith Power Equipment maak 'n beduidende belegging in die Wes-Kaap met die opening van 'n moderne fasiliteit in Kaapstad om die steeds groeiende landbou- en nywerheidsektore te bedien.

Smith Power Equipment het op 21 Mei 2025, sy splinternuwe tak en dienssentrum in Klapmuts, naby Kaapstad, amptelik geopen. Hierdie mylpaal beteken dat landbouers, boere en ander kliënte in die Wes-Kaap nou eerstehands toegang het tot ’n wêreldklas fasiliteit en die volledige reeks toonaangewende toerusting en dienste waarvoor Smith Power bekend is.

’n Nuwe tuiste vir top-handelsmerke

Volgens Smith Power was die uitbreiding na die Wes-Kaap ’n logiese volgende stap in hulle groei. “Nie net is ons nou nader aan ons handelaars en bestaande kliëntebasis nie, ons het ook ’n volledig funksionele kleinhandelvertakking geskep wat die volgende wêreldbekende handelsmerke aanhou en ondersteun: Deutz-Fahr, Kubota, Polaris, Linhai, Perfect, Trioliet, Tara, TORO en Evolution,” verduidelik die groep.

Hierdie handelsmerke is sinoniem met gehalte, doeltreffendheid en tegnologiese vooruitgang. Van trekkers tot voerwaens, van nutsvoertuie tot grassnyers, die Klapmuts-tak bied die regte toerusting vir boerdery en ander ondernemings. Die groot voordeel vir plaaslike kliënte is dat hulle nou nie meer ver hoef te reis om produkte te besigtig, aan te koop of te laat versien nie.

Volledige dienssentrum

Die nuwe tak spog ook met ’n moderne dienssentrum wat alle landbou- en turftoerusting kan versien en herstel. Dit sluit werk op en van die perseel in, sodat boere en ondernemings wat nie self hul toerusting kan inbring nie, steeds uitstekende diens kan ontvang. Smith Power se dienssentrum is beman met kundige tegnici en ondersteuningspersoneel wat toegang het tot oorspronklike onderdele en die nuutste gereedskap. Dit verseker vinnige en doeltreffende herstelwerk sodat jou toerusting weer so gou moontlik aan die werk kan kom.

’n Wêreldklas fasiliteit

Die opening van die Klapmuts-tak is deel van Smith Power se strategiese plan om hulle teenwoordigheid landswyd te versterk. Volgens die maatskappy is die fasiliteit ontwerp om aan internasionale standaarde te voldoen, met genoegsame spasie vir voorraad, werkswinkels, kantore en parkering.

Die gebou self bied 2 700 vierkante meter onderdakruimte en is op ’n 10 000 vierkante meter-erf geleë, wat voorsiening maak vir toekomstige uitbreiding. Dit is toegerus met laaibanke, moderne kantore en ’n winkelruimte waar kliënte die produkte kan sien en ervaar. Hierdie eienskappe verseker dat Smith Power se nuwe tuiste nie net funksioneel is nie, maar ook ’n aangename en professionele ervaring vir kliënte bied.

“Ons het ’n fasiliteit geskep wat die gehalte van ons handelsmerke weerspieël en ons in staat stel om ons kliënte in die Wes-Kaap beter en vinniger te bedien,” lui hulle verklaring.

Hierdie fasiliteit is ook toegerus om toekomstige groei en die bekendstelling van nuwe produkte en dienste te akkommodeer.

Kontakbesonderhede

Vir kliënte wat die dienssentrum wil kontak, is daar toegewyde personeel om te help met enige navrae:

Dienssentrum:

Diensbestuurder: Camron Watts, camron@smithpower.co.za, 083 650 3112.

Werkswinkel en Velddiens: Ashleigh Stidworthy, ashleigh@smithpower.co.za, 067 978 6818.

Onderdele: Juan Gerber, juan@smithpower.co.za, 072 711 6990

Vir verkope is daar verskeie spesialiste beskikbaar om jou te help om die regte toerusting vir jou behoeftes te kies. Hulle werk volgens ’n gebiedskaart en is gereed om jou op jou plaas of by jou besigheid te besoek indien nodig.

Verkope:

Albert Lombaard (Landbou): albert@smithpower.co.za, 082 490 4572.

Jean Joubert (Landbou): jean@smithpower.co.za, 078 244 1466.

Nichol Schreuder (Landbou): nicholt@smithpower.co.za, 066 473 9577.

Stephan Gerber (Turf): stephan@smithpower.co.za, 082 854 5929.

Hierdie toegewyde span beskik oor die kundigheid en ondervinding om jou by te staan met die keuse, gebruik en instandhouding van jou toerusting.

’n Vennoot vir die toekoms

Smith Power is reeds dekades lank ’n betroubare naam in die Suid-Afrikaanse landbou bedryf. Hulle verteenwoordig slegs die beste handelsmerke en het hulle reputasie gebou op grond van gehalte, diens en ondersteuning. Die opening van die Klapmuts-tak wys duidelik op hulle verbintenis tot die plaaslike mark en tot die mense wat hulle bedien.

In ’n verklaring op sosiale media het die maatskappy gesê: “Ons is trots om die Wes-Kaap amptelik te verwelkom tot die Smith Power-familie. Ons sien uit daarna om saam met julle te groei en sukses te behaal.”

Vir boere en besighede in die streek beteken dit ’n vennoot wat nie net toerusting verkoop nie, maar ook regstaan om te help wanneer dit regtig saak maak. Die nuwe fasiliteit bring wêreldklas produkte, tegniese ondersteuning en onderdele binne maklike bereik van die Wes-Kaapse gemeenskap.

Besoek Smith Power in Klapmuts

Boere word genooi om die nuwe tak te besoek, die indrukwekkende fasiliteit te sien en self te ervaar wat Smith Power alles bied. Die span is gereed om vrae te beantwoord, demonstrasies te doen en seker te maak dat elke kliënt die regte oplossing kry vir sy of haar unieke behoeftes.

Of jy ’n boer is wat op soek is na ’n betroubare trekker, ’n kontrakteur wat ’n veelsydige nutsvoertuig benodig, Smith Power se Klapmuts-span staan gereed om jou te ondersteun.

Vir meer inligting oor Smith Power en hulle volledige reeks produkte en dienste, besoek www.smithpower.co.za of kontak die span by die besonderhede hierbo.