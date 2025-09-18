Shelanti Agri bring wêreldklas boordsisteme na Suid-Afrika
Wanneer dit kom by boorde en wingerde, is betroubare infrastruktuur nie net ’n luukse nie, dit is ’n noodsaaklikheid. Op NAMPO Kaap het ProAgri se span gesels met Willem Visser, eienaar van Shelanti Agri, wat eksklusiewe invoerder en verspreider van Valente Pale uit Italië is. Sy passie vir volhoubare oplossings en sy fokus op die boer se langtermynbelegging het duidelik deurgekom.
“Ons is trots om saam met hierdie wonderlike maatskappy te werk,” sê Willem. “Valente bestaan al 63 jaar en hulle spesialiseer in volledige oplossings vir boorde en wingerde. Wat hulle uniek maak, is dat hulle elke komponent van die sisteem self vervaardig, van die sement- en staalpale tot die kleinste bout.”
Hierdie benadering bring ’n groot voordeel vir produsente. Omdat die hele stelsel deur een vervaardiger ontwerp en getoets word, kan Valente met sekerheid ’n produk lewer wat tot 50 jaar diens kan gee mits dit korrek geïnstalleer en onderhou word. “In vandag se tye, waar insetkoste so hoog is, kan boere dit eenvoudig nie bekostig om foute te maak nie. ’n Stelsel wat dekades lank hou, is ’n belegging wat werklik sin maak,” beklemtoon Willem.
Van Ceres na boere landwyd
Shelanti Agri is gevestig in Ceres, met ’n hoofkantoor en verspreidingsdepot in die Kaap. Hulle besigheid werk op ’n direkte invoermodel: elke projek word individueel ontwerp, ingevoer en na die plaas gestuur. “Ons bring elke projek se komponente spesifiek in vir die kliënt,” verduidelik Willem. “Wanneer die stelsel op die plaas afgelewer word, is alles daar, van die pale tot die draad en die kleinste koppelstuk. Die boer hoef nie dorp toe te ry om ’n enkele onderdeel te soek nie.”
Hierdie gerief beteken dat installasie makliker en vinniger verloop, en dat boere dadelik kan begin met oprigting of ’n gekwalifiseerde installeerder kan aanstel. Indien daar enige veranderinge of aanpassings tydens die installasie nodig is, hou Shelanti genoeg voorraad aan om vinnig te reageer.
Omvattende beskerming vir jou oes
Valente se produkte gaan verder as net pale en drade. Hulle bied ’n wye reeks beskermingsisteme wat produsente help om hul oeste teen weer en peste te beskerm. Dit sluit in:
- Anti-hael sisteme: Betroubare netwerke wat jou bome en wingerde teen verwoestende haelbuie beskerm.
- Anti-son sisteme: Skadunette wat sonskroei voorkom en die vrugte se gehalte verbeter.
- Anti-insek sisteme: Fynmaas netwerke wat insekbesmetting beperk en die behoefte aan chemiese beheer kan verminder.
- Anti-reën sisteme: Bedekkings wat oormatige vog weghou en verrotting voorkom.
- Dubbele sisteme: ’n Kombinasie van net en plastiekfilm wat afsonderlik beheer kan word – ideaal vir produsente wat volle buigsaamheid deur die seisoen benodig.
Hierdie stelsels stel boere in staat om klimaatsrisiko’s beter te bestuur en hulle oesopbrengs en gehalte te vermeerder.
“Dit gaan oor gemoedsrus,” sê Willem. “Jy weet jou bome en wingerde is beskerm, ongeag wat die weer doen.”
’n Vennoot wat saam met jou groei
Vir Willem gaan dit nie net oor produkte nie, maar oor langtermyn-verhoudings met sy kliënte. “Ons doen elke projek op maat. Ons werk saam met die boer om die regte oplossing vir sy blok te ontwerp. En omdat ons voorraad aanhou, kan ons vinnig optree indien daar iets fout loop.”
Shelanti Agri se span is beskikbaar om boere regdeur die seisoen te ondersteun. Van beplanning en ontwerp, tot aflewering, installasie en naverkope. Hulle doel is om elke produsent in staat te stel om sy investering te beskerm en sy boerdery volhoubaar te groei.
Kontak Shelanti Agri
Boere wat meer wil weet oor Valente se volledige reeks oplossings, kan Shelanti Agri direk kontak. “Kontak ons gerus met julle behoeftes – ons help graag,” sê Willem.
Vir meer inligting of om jou projek te bespreek, besoek www.shelantiagri.co.za of kontak hulle kantoor in Ceres by (+27)0-23-316-1131 of stuur ‘n e-pos na info@shelantiagri.co.za.
Leave A Comment