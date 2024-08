Rovic se nuwe Eco Ranger-spuit is enige boer se droom

Die Kuhn Eco Ranger 2000 is ontwerp met moeitelose en foutvrye werking in gedagte en dit kan in alle opsigte sonder sukkel beheer word.

Boere is immer op soek na nuwe toerusting wat hulle sal help om meer doeltreffend en taakgerig te werk om die beste opbrengs met die minste beslommernis te lewer.

Rovic se nuwe Kuhn Eco Ranger 2000, wat tydens Nampo 2024 in die Vrystaat bekend gestel is, voldoen aan die vereistes vir ‘n hardwerkende boer wat dieselfde hoë standaard van toerusting vereis.

Volgens Mike Lombaard van Rovic, wat die moderne, vaartbelynde spuit bekend gestel het, word net een model Kuhn Eco Ranger met ‘n spuittenk van 2 000 liter en ‘n spuitbalk ingevoer.

Hy verduidelik ‘n paar van die eienskappe van die nuwe spuit wat ontwerp is om sonder sukkel die beste werkverrigting te bewerkstellig.

Die Eco Ranger-spuit is byvoorbeeld voorsien met ‘n baltipe-trekbalk wat groter beweeglikheid selfs op onegalige terrein teweegbring.

Die spuit word uitsluitlik met die kragaftakker (PTO) aangedryf. Die spuit se kragaftakstelsel het sy eie hidrouliese pomp aan die binnekant en daar is geen onnodige pype van die spuit na die trekker nie. Alle werkverrigting, soos die beheer van verskillende seksies, asook die oop- en toevou van die spuitbalk, word vanaf die beheerstelsel in die kajuit hanteer.

‘n Leer maak gerieflike toegang tot die bokant van die spuit moontlik vir wanneer jy bo-op die tenk wil werk, die handwastenk wil volmaak, of die tenk, spuitbalk of spuitpunte wil uitspoel.

Volgens Mike is al die krane maklik toeganklik. Jy kan die krane verstel as jy water wil intap, of as jy seksies afsonderlik van die krane af wil beheer. Die tenk kan uit ‘n eksterne bron soos ‘n plaasdam volgemaak word deur ‘n suigpyp aan die hooftoevoerkraan te koppel.

Dit is ook maklik om gif toe te dien, want die giftenk is gerieflik aan die linkerkant van die spuit gemonteer. Dit is ook neffens die handwaskraan sodat jy jou hande kan was nadat jy die gif gemeng het.

‘n Filter voor die krane verseker dat enige onsuiwerheid wat in die giftenk voorkom, deur die filter teruggelei word na die tenk.

Die Eco Ranger se wiele kan verstel word om by die rywydte aan te pas deur net die boute los te maak en die verstelling aan te bring, en “dan kan jy aangaan met jou werk”, sê Mike.

Hy meen Kuhn “het niks teruggehou toe hulle die spuitbalk en die werking daarvan ontwerp het nie”.

Die spuitbalk kan hidroulies vanaf die beheerstelsel in die trekker se kajuit verstel word. Nie net die hoogte van die spuitbalk is verstelbaar nie, maar die linker- en regterkantste arms kan ook afsonderlik oop- en toegemaak word.

Die spuitbalk is voorsien van rubber-skokabsorbeerders. Die vere beheer die horisontale vlak, en as jy skielik moet stadiger ry of stilhou in die land, absorbeer die rubber-skokabsorbeerders die vorentoe-beweging van die spuitbalk.

“Dit verleng natuurlik die leeftyd van die spuitbalk,” verduidelik Mike.

Volgens hom het elke seksie ‘n afsonderlike filtreerder. Daar is ook twee houers vir spuitpunte indien die boer insek- en plantdoder gelyktydig wil toedien. “Dit is maklik om te verander om aan te pas by die werk wat jy wil doen.”

Die beheerkleppe van die spuitbalk is aan die agterkant gemonteer. As die spuitbalk laat sak is, is die beheerkleppe maklik bereikbaar. Die spuitdrukmeter is gerieflik langsaan gemonteer sodat jy met een oogopslag kan sien watter verandering die verstelling teweegbring.

‘n Beheermeganisme wat ‘n konstante toediening in die veld verseker, kan ook deur jou handelaar aangebring word.

Al die spuite en ander produkte is by die handelaarsnetwerk landwyd beskikbaar.