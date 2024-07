Rovic-besproeiing – meer betroubaar as reën

Rovic is onder andere besproeiingspesialiste wat ‘n wye reeks pompe en toebehore van bekende vervaardigers aan landbou, kommersiële en residensiële gebruikers beskikbaar stel.

Rovic se wye reeks werktuie en toebehore is vanjaar opnuut tydens Graan SA se NAMPO Oesdag op Bothaville in die Vrystaat aan besoekers van heinde en ver bekend gestel.

Volgens Tobias Doyer, uitvoerende hoof van NAMPO, bring uitstallers “net hulle beste” na die landbouskou vir boere, wat ook in die geval van Rovic waar is.

Arjen Lamberts, ‘n verkoopsverteenwoordiger van Rovic se besproeiingsafdeling was ook daar waar hy bestaande en voornemende klante beïndruk het met die wye reeks staatmakerpompe wat by Rovic beskikbaar is.

Die Hunter-pompe, wat uit Amerika ingevoer word, is Rovic se vlagskipfabrikaat vir besproeing. Hunter bedien naas die landboumark ook die kommersiële en residensiële mark en werk ewe goed in landerye en in jou groentetuin.

Rovic verskaf ook DAB-pompe. Dan is daar ook pompe van Toro, Aquadrips en Nepture, bekende en betroubare name in die drupbesproeiingsmark.

Die DAB-reeks sluit dompelpompe in vir die pomp van skoon water, asook visdampompies en sentrifugale pompies wat toegerus is met drukkontrole waarmee hulle aan- en afgeskakel word. Daar is ook die Easibox-reeks wat die Easybox Mini insluit.

Voorts voer Rovic ook Automat-klapspuite uit Indië in. “Almal wat ‘n klapspuit ken, sal dié reeks se naam herken,” sê Arjen. Die reeks is toegerus met lug- en vakuumkleppe.

Arjen het ook ‘n nuwe toevoeging tot Rovic se besproeiingsarsenaal, die Solem-reeks wat uit Frankryk ingevoer word, bekendgestel.

Die Solem-reeks bied ‘n langafstand-beheerstelsel vir besproeiing. “Jy kan eintlik enigiets daaraan koppel,” verduidelik Arjen. Deur sensors op die besproeiingseenhede te koppel kan die stelsel oor ‘n lang afstand met die kontrole beheer word.

Dié stelsel word met ‘n toepassing op jou selfoon deur ‘n WiFi- of 4G-sein beheer en met ‘n enkele poort (gateway) kan met tot dertig verskillende eenhede gekommunikeer word. Die aanbevole reikwydte is 800 meter, maar Rovic het dit tot op ‘n afstand van twee kilometer getoets.

Kontak die naaste Rovic-handelaar vir meer inligting oor die reeks bepsproeiingspompe. Besoek die webtuiste by https://www.rovic.com/