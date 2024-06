Ripper Tillage se rip-till toerusting gee jou die perfekte saadbed

Om jou grond te bewerk na strooptyd en voor planttyd is baie belangrik en sorg vir ‘n goeie oes. “Ripper Tillage spesialiseer in grond en saadbedvoorbereiding asook vogtigheidsbewaring. Voor plant, tydens plant en na plant is Ripper Tillage die antwoord,” sê Werner Lubbe, bestuurder van presisieboerdery vir Ripper Tillage.

Hy sê dat Ripper Tillage daarin glo om jou lande so gou as moontlik skoon te kry en hulle kyk dat alles vlot verloop. Hulle onderdele is ook maklik bekombaar.

Ripper Tillage was vanjaar weer by NAMPO-oesdag om boere meer te verstel van hulle toerusting. Hulle toewyding dryf hulle om die beste landboutoerusting te ontwerp, vervaardiging en te diens om boere te help om meer produktief te werk. Ons is ook ‘n trotse handelaar van presisieplanttoerusting en het ‘n robuuste handelaarsnetwerk regoor Suid-Afrika.

Ripper Tillage het rip-till (diepstrookbewerkingsmasjiene) wat die grond losmaak, bogrondse materiaal sny en stoppelmateriaal wegneem. Hulle bou ook ‘n hele rip-till werktuig spesifiek vir die boer se behoeftes en grondtipe.

Verdere toerusting wat hulle het is die strip-till (strookbewerking), boogroller en rolegtandwerktuig.

Die Rip-till kan ook kunsmis in die grond insit en die eenhede is verstelbaar. Die agterste eenheid verkoop hulle ook apart van die voorste eenheid. Hy gooi ook nat grond terug in die saadbed en trap dit vas met boogroller. Die roller kan diepte stel en het ‘n veeraksie wat jou verstellings maklik maak.

Die Rip-till masjien kan saam met Agrico se tande, ander tande, roterende skottels, plantertoerusting en sekere ander produkte geplaas word.

Die span op die veld weet wat hulle doen en is altyd beskikbaar. Ripper Tillage wil nie net die toerusting aan jou verkoop nie, maar ook ‘n pad saam met jou stap. Besoek hulle webwerf by of kontak gerus vir Werner Lubbe by 062-240-9938 of Christine Bouwer by 082-773-9297.