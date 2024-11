ProAgri SA 297

Die einde van die jaar is in sig,

maar vir ons boere is hierdie tyd altyd die begin van ՚n nuwe siklus en die belofte van nuwe lewe. Ons is in plantseisoen – ՚n seisoen van hoop, harde werk en onvermoeide geloof. Dit is wanneer die saad in die grond ingaan en die boer, met ՚n mengsel van waagmoed

en vrees, alles waaraan hy werk aan die natuur toevertrou.

Hierdie jaar het weer uitdagings van sy eie gebring. Ons staar droogte in die gesig met baie gebiede wat steeds op reën wag en dit verg ՚n harde tol. In sulke tye is boerdery nie net ՚n beroep nie; dit is ՚n roeping. Elke boer dra die gewig van die wêreld se verwagtinge op sy skouers en bly vashou aan die hoop dat die hemel se sluise oopmaak.

Die bloed, sweet en trane wat in elke land, plaas en boerdery ingaan, is nie maklik sigbaar nie, maar dit leef voort in die oeste wat afgehaal word, daardie bul wat vir ՚n goeie prys op die veiling verkoop word en die geslagte vorentoe wat die boerderynaam laat voortleef. In moeilike tye, wanneer die reënwolke wegbly, herinner dit ons aan die innerlike sterkte van die boer wat steeds bid en met ՚n blye gees voortploeter. Dit is hierdie gees van volharding wat ons as volk voed en begeester.

Hier by ProAgri eer ons elke boer wat nie moed opgee nie, wat aanhou werk en voorberei, wat in die grond plant terwyl hy na die hemel kyk en in stilte sy gebed laat opstyg. Ons weet dat julle arbeid nie tevergeefs is nie en dat elkeen van julle se geloof ՚n belofte dra vir die toekoms van ons land. Mag hierdie plantseisoen vir elke boer ՚n seën wees en mag die reën kom, nie net om die grond te verfris nie, maar om hoop en lewe weer te laat ontvlam.

Boeregroete!

Bianca Henning – bianca@proagri.co.za