ProAgri SA 289

Boere bly hoop

“Die reën sal kom – bly net glo” is die bemoedigende woorde van boer tot boer die afgelope maand. Die onlangse uiterse hitte wat ons in die land ervaar is ongekend vir baie en skep ook kommer onder boere en die landboubedryf.

Die knellende droogte in die land maak homself op wrede maniere voelbaar. Met groot hartseer moet ons toesien hoe medeboere teen die droogte veg. Droogte is daardie iets waaraan ‘n mens niks aan kan doen nie. Jy kan nie net ‘n aan- en afknoppie druk nie.

Die hart van ‘n boer is taai, maar hoe lank kan taai hou? Boere stoei heeltyd oor die rede: Is dit ‘n straf? Is dit ‘n natuurverskynsel?

Wanneer ons deur die provinsies ry, is dit hartverskeurend om die droë en dorre lande mielies, sojabone, sonneblom so te sien. Verlep en verwaarloos, waar ‘n mens ook opnuut besef dat water lewe is.

By ‘n onlangse boeredag in Chrissiesmeer, het een van die boere genoem dat moed opgee en hoop verloor nie deel van die Suid-Afrikaanse boer se DNS is nie. Die boer vertel as hy moedeloos word, gaan kyk hy na sy beeste wat darem nog in goeie kondisie is, maar as hy terugry verby die mielies en sojabone is daar weer ‘n hol kol op sy maag.

Die geloof van ‘n boer is nie ‘n mosterdsaad nie; dit is ‘n droë land, ‘n stofgeploegde voor vol geloofspitte terwyl daar terselfdertyd geen wolk in sig is nie. Die geloof van ‘n boer, sy voorgeslag en sy nageslag.

Ons dink in besonder aan ons boere deur hierdie moeilike tyd van droogte.

In ons voorbladstorie hierdie maand kyk ons na die Kverneland Enduro Pro grondbewerkingsreeks, wat vir enige boer ‘n droomsaadbed kan skep. Ons loer in by Tradestuff, die troue Fendt- en Massey-handelaar in Noord-Wes waar hulle teruggee aan hulle getroue klante. Ons kuier ook by komkommerboer tussen Magaliesberg en Hekpoort en het ‘n paar gefokusde dieregesondheidsartikels en waarvoor veeboere moet uitkyk hierdie komende maande.

Geniet hierdie volgepakte, insiggewende uitgawe en laat weet ons gerus waarmee julle besig is – ons kom kuier graag!

ProAgri-groete!

Bianca Henning

bianca@proagri.co.za

