Pick n Pay versterk ondersteuning vir plaaslike familieboere regoor die land

Dallas Langman, Managing Executive of Pick n Pay’s Retail Division and Francois Rossouw, CEO of Saai.

Pick n Pay het ’n vennootskap met die Suider-Afrikaanse Agri-inisiatief (Saai) aangegaan om plaaslike boere se blootstelling aan verbruikers te verbeter deur ’n televisieprogram, borgskap van die jaarlikse Lamb Champs-kompetisie en, vir die eerste keer, ’n toetrede tot die kleinhandelverskaffingsketting vir baie.

Nou in sy derde jaar, tree die jaarlikse feestelike Lamb Champs-geleenthede as gasheer op vir boere en gaste oor die land heen om van die land se beste lamsvleis ten toon te stel en te geniet. Deur ’n drie-jaar hoofborgskapooreenkoms sal Pick n Pay en Lamb Champs saamwerk om te groei en die sigbaarheid van plaaslike familieboere te verhoog, wat aan hulle verbeterde geleenthede bied om hul premium produkte te bemark.

Die kleinhandelaar sal ’n spesiale in-huis handelsmerk lamsvleis van Lamb Champs-produsente bekendstel, met die handelsmerk geïntegreer in die winkel en op die verpakking om kliëntebewustheid van plaaslike lamsboere te ondersteun en te laat groei.

’n Nuwe televisieprogram sal uit hierdie vennootskap spruit wat ná die Lamb Champs-geleenthede vervaardig word om stories van deelnemende familieboere tot lewe te bring. Daar sal in hul persoonlike en professionele reise gedelf word en beide die uitdagings wat hulle in die gesig staar en hul suksesse in die landboulandskap van Suider-Afrika beklemtoon. Die program poog om kykers ’n dieper begrip te gee van die toewyding en veerkragtigheid van plaaslike boere, wat ’n groter waardering vir hul produkte kweek.

“Ons is opgewonde om met Pick n Pay saam te werk, aangesien hulle ons boere verstaan ​​en ondersteun. Die vennootskap sal die unieke stories agter elke familieplaas blootlê en uitlig. Dit gaan oor veel meer as handelsmerk; dit gaan daaroor om ’n storie oor lamsvleis te skep wat die diversiteit en kwaliteit van ons streke beklemtoon. Saam brei ons marktoegang uit, om te verseker dat ons boere se toewyding erken word en dat verbruikers ’n produk van uitsonderlike gehalte ontvang,” het Francois Rossouw, uitvoerende hoof van Saai, gesê.

Dallas Langman, besturende uitvoerende hoof van Pick n Pay se kleinhandelafdeling, het gesê dié inisiatief sal familieboere wat ’n kritieke deel van die land se voedselvoorraad is, vier en ondersteun.

“Ons samewerking met Lamb Champs strook met ons verbintenis om die hoogste gehalte produkte teen die beste pryse te verskaf. Dit beteken om elke dag uitsonderlike waarde aan ons kliënte te lewer. Maar dit beteken ook om ’n positiewe impak te maak op die lewens van die boere wat so hard werk om die beste vleis na ons winkels te bring.

“Deur die uiteenlopende en ryk erfenis van Suid-Afrikaanse lamsvleis ten toon te stel, eer ons ons boere en verbind ons kliënte met die oorsprong van hul kos.”

Vanjaar sal Lamb Champs sy voorste nasionale en provinsiale geleenthede regoor Suid-Afrika ten toon stel en die ryk erfenis en kwaliteit van plaaslike lamsvleis vier.

Op 20 Julie sal 8 000 mense dié vooraanstaande vleiskompetisie se nasionale geleentheid in Pretoria bywoon. Die fokus verskuif dan na die Vrystaat, waar daar op 28 September in Reitz ’n geleentheid aangebied sal word, met 50 lammers wat vir 2 500 gaste voorberei word. Die jaar bereik ’n hoogtepunt op 15 Desember in Graaff Reinet, waar ’n byeenkoms van 1 500 mense 40 lammers sal geniet. Elke geleentheid is ontwerp om die unieke geure en tradisies van sy streek uit te lig, plaaslike ekonomieë te versterk en die stories agter die plase te vier.

Besoek www.lambchamps.co.za vir meer inligting.

Bron: SAAI