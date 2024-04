Ontdek topgehalte veehanteringstoerusting by Nampo 2024 met Algar IND BK

Is jy gereed om jou veehanteringservaring na die volgende vlak te verhef? Kyk nie verder as Algar IND BK nie! Ons is verheug om ons teenwoordigheid by Nampo 2024 in Bothaville aan te kondig, waar ons na Standplaas F32 verskuif het. Sluit by ons aan by hierdie gesogte geleentheid en sien eerstehands die innovasie en kwaliteit wat ons reeks veehanteringstoerusting definieer.

By Algar IND BK is ons trots daarop om topprodukte te verskaf wat ontwerp is om die bestuur van jou vee te stroomlyn en te verbeter. Of jy nou ‘n gesoute boer is of net begin, ons oplossings is aangepas om doeltreffend aan jou behoeftes te voldoen.

Van die hoogtepunte van ons uitstalling is ons Skaaphanteringsisteem en Beeshanteringsisteem. Hierdie stelsels is met presisie ontwerp om die veiligheid en welsyn van jou diere te verseker, terwyl doeltreffendheid in hanteringsprosedures geoptimaliseer word. Met kenmerke wat ontwerp is om die werking te vergemaklik en stres op beide vee en hanteerders te verminder, stel ons toerusting die standaard vir uitnemendheid in die bedryf.

Een van ons uitstaande aanbiedinge is die Bees Nek- en Lyfklamp, toegerus met 11 toegangshekke en ‘n H-tipe Nekklamp. Hierdie innoverende produk is ontwerp om veilige en gemaklike selfbeheersing te bied, wat vir gladde hantering tydens verskeie prosedures soos merkering, inenting en mediese ondersoeke moontlik maak. Met sy robuuste konstruksie en ergonomiese ontwerp is dit ‘n hulp middel wat elke boer in sy kraal begeer.

Sien Algar se skaaphanteringsisteem hier

Maar dit is nie al nie – ons is ook trots daarop om Jaylor-produkte, eksklusief uit Kanada ingevoer deur Algar IND BK, ten toon te stel. Onder hierdie steel ons selfaangedrewe voermengers die kollig. Beskikbaar in ‘n reeks groottes en konfigurasies, bied hierdie mengers ongelooflike doeltreffendheid en konsekwentheid in voervoorbereiding. Of jy nou ‘n klein trop voer of ‘n grootskaalse operasie bestuur, Jaylor-produkte lewer die werkverrigting en betroubaarheid waarop jy kan staatmaak.

By Nampo 2024 sal ons span byderhand wees om jou deur ons produkreeks te lei, enige vrae wat jy mag hê te beantwoord en persoonlike kwotasies te verskaf wat aangepas is vir jou spesifieke vereistes. Ons glo daarin om nie net produkte aan te bied nie, maar omvattende oplossings wat die unieke uitdagings wat veeboere in die gesig staar, aanspreek.

Boonop sal al die produkte wat by ons stalletjie uitgestal word, te koop wees, sodat jy voordeel kan trek uit eksklusiewe aanbiedinge en die gereedskap wat jy nodig het om jou bedrywighede te optimaliseer huis toe te bring.

Moenie hierdie geleentheid misloop om die toekoms van veehantering te ervaar nie. Sluit by ons aan by standplaas F32 by Nampo 2024 in Bothaville en ontdek hoe Algar IND BK jou landbou-pogings kan bemagtig. Sien jou daar!

Kontak ons by 082 324 6256 of stuur `n e-pos na algar@algar.co.za

Sien Algar se beeshanteringsisteem hier