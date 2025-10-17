New Holland T4FS-trekkers: Geboude veeldoeligheid vir spesialiteitsboerdery
Die New Holland T4FS-trekkerreeks verteenwoordig ’n strategiese kombinasie van eenvoud, werkverrigting en bekostigbaarheid, spesiaal ontwerp vir produsente van spesialiteitsgewasse.
Die T4FS-reeks is ontwerp met die behoeftes van boord- en wingerdbestuurders in gedagte en bied robuuste funksionaliteit in ’n kompakte, wendbare pakket – wat geskik is om nou ryspasies en uitdagende terreine moeiteloos te navigeer.
Voortreflike innovasie
Die T4FS-reeks is die nuutste ontwikkeling in New Holland se reeks spesialiteitstrekkers en dit word monteer by die maatskappy se moderne aanleg in Turkye. Hierdie aanleg het ’n spilpunt geword vir die vervaardiging van kompakte en nutstrekkers vir wêreldmarkte, en kombineer Europese ingenieursstandaarde met kostedoeltreffende produksie.
Die T4FS-reeks bou voort op die nalatenskap van die T4 VNF (Wingerd, Nou en Vrugte)-modelle, en integreer beproefde kenmerke van die T4S- en T5S-nutstrekkers om ’n eenvoudige maar effektiewe masjien te skep.
Ontwerp vir doeltreffendheid
Die T4FS-reeks bied twee enjinopsies: ’n 3-silinder 55 kW-eenheid wat geen AdBlue benodig nie, en ’n 4-silinder FPT F5C-enjin beskikbaar in 63-, 73- en 81- kW-variante. Hierdie enjins is bekend vir hul hoë wringkrag teen lae omwentelinge (RPM), wat stil en brandstofdoeltreffende werking verseker – ideaal vir lang dae in die veld. Die 4-silindermodelle gebruik New Holland se ECOBlue™ HI-eSCR Tier 4B
nabehandelingstelsel, wat netjies onder die enjinkap pas om ’n lae profiel en uitstekende sigbaarheid te handhaaf.
Enjinspoedbestuur (ESM) is beskikbaar in die hele reeks, wat operateurs toelaat om presiese omwentelinge (RPM’s) in te stel en te handhaaf met die druk van ’n knoppie – dit is veral nuttig vir kragaftakker PTO)-aangedrewe take soos spuitwerk of snoei.
Transmissie en aandrywingopsies
Die T4FS-trekkers kom standaard met ’n 12×12 Synchro Shuttle-transmissie, met die opsie om op te gradeer na ’n kragskakel (Power Shuttle) vir rigtingverandering sonder koppelaargebruik. ’n Kruipratpakket is ook beskikbaar vir ultra-lae spoed operasies. PTO-opsies sluit in 540-, 540E- en 1 000-omwenteling (RPM), met voorste PTO beskikbaar op die hoër perdekragmodelle.
Askonfigurasies is uiteenlopend en pas by ’n verskeidenheid toepassings. Die intreevlak T4.80FS bied 2WD of standaard 4WD, terwyl die 90-, 100- en 110-modelle toegerus kan word met New Holland se gepatenteerde SuperSteer™-vooras. Dit maak korter draaisirkels moontlik – ’n noodsaaklike kenmerk in noue wingerdrye. Asbreedtes wissel van 1,15 m tot 1,9 m, afhangend van die model en bandopstelling.
Hidrouliese krag en hyservermoë
Ten spyte van hul kompakte grootte, is T4FS-trekkers toegerus met dubbele hidrouliese pompe – een vir stuur en transmissie, en ’n groter een vir hyser en hidroliese kleppe. Dit verseker konsekwente olievloei selfs tydens hoë aanvraag operasies. Tot vier agterste meganiese hidroliese kleppe en twee middelmonteerde kleppe kan gespesifiseer word, saam met vryvloei-terugvoerkleppe vir voor- en agtertoebehore.
Die agterste hyserstelsel bied ’n indrukwekkende 2 800 kg hyservermoë, terwyl die opsionele voorste hyserstelsel tot 1 800 kg kan ondersteun – wat die T4FS geskik maak vir ’n wye reeks werktuie en aanhegsels.
Operateursgerief en veiligheid
Die T4FS-reeks bied rolstaafbeskerming (ROPS)- sowel as kajuitkonfigurasies. Die kajuitmodelle het ’n sespilaarontwerp met ’n lang, geboë voorruit vir uitstekende sigbaarheid. Binne-in geniet operateurs ’n plat vloer, hangende pedale en ’n lugsuspensie-sitplek. Kontroles is ergonomies geplaas op lae profile-kantkonsoles, wat gerief verbeter en moegheid verminder tydens lang skofte.
’n Uitstekende kenmerk is ’n opsionele Blue Cab™ 4-filtrasiestelsel, wat Kategorie 4-beskerming bied teen stof, stuifmeel en chemiese spuite. Operateurs kan tussen CAT 2- en CAT 4-filtrasiemodusse wissel om filterlewe te verleng en optimale luggehalte te handhaaf.
’n Slim belegging vir spesialiteitsprodusente
Met sy balans van noodsaaklike kenmerke en bekostigbaarheid, is die New Holland T4FS-trekkerreeks ’n ideale keuse vir produsente wat ’n betroubare spesialiteitstrekker soek. Of dit as deel van ’n vloot gebruik word of as primêre werkperd, die T4FS bied die krag, presisie en gerief wat noodsaaklik is om te floreer in vandag se veeleisende boord- en wingerdomgewings.
Vir meer inligting besoek ons webtuiste of kontak Jaco du Preez by (+27)82-524-8898.
