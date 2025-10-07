New Holland stel nuwe generasie CR10-stroper in Suid-Afrika bekend
New Holland het amptelik die nuwe CR10-stroper in Suid-Afrika bekendgestel tydens die onlangse SSK Wintergraandag, bygewoon deur meer as 350 kliënte.
Die geleentheid het ook 50 jaar van Twin Rotor™-innovasie gevier, wat New Holland in 1975 bekendgestel het en nou verder ontwikkel is in die Nuwe Generasie-stroperreeks, bestaande uit die vlagskip CR11 en sy metgesel, die CR10. Albei word vervaardig by New Holland se Stroper Sentrum van Uitnemendheid in Zedelgem, België.
Die CR10 kombineer meer krag, verhoogde graankapasiteit en nuwe skoonmaak- en skeidingstelsels om nuwe maatstawwe in deurset, graankwaliteit, verliesvermindering en operateurgerief te stel.
Krag, kapasiteit en voeringstelsel
Die CR10 word aangedryf deur ՚n 12,9-liter FPT Cursor 13-enjin wat 635 pk lewer, gekoppel aan ՚n 16 000-liter graantenk en ՚n vinnige 210 l/sek aflaaispoed. Snytafel-opsies wissel van 10,6 m tot 15 m (35–50 vt) in vaste, buigsame mes-, skuifmes- en draperweergawe. Vir mielies is koppe van 12– 16 rye beskikbaar, met skroeflengte wat by die snytafel pas.
Die dryfstelsel beskik oor ՚n swaar diens, veranderlike konfigurasie, met ՚n CVT-aandrywing wat presiese beheer van snytafel- en voerderspoed moontlik maak volgens gewas- en veldtoestande. Terugdraaifunksie van voerder/snytafel word hidroulies via die CVT beheer. Die Dynamic Feed Roll™ (DFR)- stelsel, wat nou heeltemal omkeerbaar is saam met die materiaal hyser en rotors, versnel en verdeel die gewasvloei eweredig na die dorskamer. ՚n Hidroulies geaktiveerde kliptrog beskerm die masjien en kan direk vanuit die kajuit leeggemaak word.
Uitgebreide Twin Rotor™-stelsel
New Holland se kenmerkende Twin Rotor™-tegnologie, bekendgestel in 1975, is vergroot met twee 610 mm (24 duim) rotors van groter deursnee en lengte. Hierdie nuwe ontwerp verbeter gewassirkulasie, dorsdoeltreffendheid en skeidingskapasiteit. Elke rotor bevat 40 standaard raspstawe, 8 HXraspstawe, en 12 gespiekte raspstawe vir veelsydige gewashantering. Die getrapte rotorkorf is breër in die skeidingsone met hoër leiplate, wat gewasvloei optimaliseer en kragdoeltreffendheid verbeter. Die hoek van die leiplate kan vanuit die kajuit verstel word, en die stelsel help gewasverplasing in omgekeerde modus.
Ligter konkawes en roosters, gerangskik in twee stelle van drie dorskonkawes en twee stelle van ses skeidingsroosters, verhoog werkverrigting en vergemaklik instandhouding.
Heeltemal nuwe TwinClean™- skoonmaakskoen
Die TwinClean™-stelsel bied ՚n tweefase-sifkonfigurasie, elk met onafhanklike boonste en onderste sif en toegewyde graanskroewe. ՚n Groot graanpan met verhoogde valvlak en ՚n kragtige waaier verseker optimale lugvloei.
Outomatiese dwarsspreidingsmeganismes en dubbele druksensors balanseer lasverspreiding oor die siwwe, selfs op hellings tot 28%. ՚n Sywaartse skudaksie versprei materiaal egalig oor die volle breedte. Die totale sifoppervlak is 8,8 m², wat deurset aansienlik verhoog en verlies verminder.
Graanbestuur en residubewerking
Die CR10 se 16 000-liter graantenk sluit ՚n kruis-skroef-afskakelfunksie in vir volledige beheer tydens aflaai, terwyl draaiende skroefpype egalige vul van waens verseker. Vir residubewerking verwerk die hooggemonteerde fynkapstelsel groot volumes strooi met akkuraatheid. Dit sluit ՚n 500 mm skop, ՚n ses-ry kerwer met 88 messe en 67 teenmesse, plus verstelbare spoedinstellings (900 rpm/3 600 rpm) in, wat materiaal tot 18 m (60 vt) oor die land versprei.
Die opsionele IntelliSpread™-stelsel gebruik radarsensors om die verspreiding outomaties aan te pas en sodoende konsekwente dekking te verseker. Afstandbeheer vir teenmesse, ratte en kapdeurposisie, plus ՚n kaplas-aanwyser, help om kapdoeltreffendheid en kwaliteit te optimaliseer.
Operateur-omgewing en tegnologie
՚n Herontwerpte kajuit bevat dubbele IntelliView™ 12-skerms, wat masjienbeheer, kartering en leiding verdeel. Standaardkameras dek die graantenk, aflaaiskroef en agterkant, met opsies vir ՚n 360°-voëlvlug en sleepwa-haakkamera.
Verbeterings sluit in multisone lugbeheer, premium sitplekke, nuwe ergonomie, geïntegreerde Bluetooth, en ՚n uitgebreide LED-beligtingspakket. Opsionele 36 000 lumen-langafstandligte bied sigbaarheid tot 500 m. Operateurs kan kritieke funksies vanuit die kajuit beheer, insluitend rotor-, skroef- en kapspoed, DFR- en rotoromkering, en strooi-kapperbetrokkenheid.
Presisieboerdery-integrasie
Die CR10 is toegerus met PLM Intelligence™-pakkette, wat IntelliSense™-outomatisering bied om graankwaliteit, deurset en verliesbeheer te balanseer. Die Gevorderde pakket bied uitgebreide funksies, terwyl IntelliSteer™-leiding en opbrengs-/vogkartering in verskillende akkuraatheidsvlakke gekonfigureer kan word. Met IntelliField™-konnektiwiteit kan verskeie masjiene in dieselfde land kaartdata, leidinglyne en grense in reële tyd deel.
Duursaamheid, doeltreffendheid en dryfstelsel
Die CR10 beskik oor ՚n twee-spoed hidrostatiese transmissie met TerraLock™-differensiaalslot, SmartTrax™-spoorstelsels in drie breedtes (660 mm, 810 mm, 910mm), of breë dubbelwiele 710/70 R42 en LSW-bande vir minder grondkompaksie.
Die Cursor 13-enjin is longitudinaal gemonteer in lyn met die rotors vir maksimum doeltreffendheid. Dubbele verkoelwaaiers verbeter lugvloei en verminder geraas. By ՚n oesnelheid van 1 900 rpm word brandstofverbruik en geraas beperk, terwyl padmodus teen 1 300 rpm vervoer doeltreffend maak.
Die herontwerpte hidrouliese stelsel met meganiese ontkoppeling tydens aansit en padry bespaar tot 20 hp (15 kW). Lasvoelende pompe en beter filtrasie verhoog betroubaarheid en verlaag instandhoudingsbehoeftes. New Holland Agriculture voorsien boere wêreldwyd van innoverende toerusting, presisieboerdery-oplossings en toegewyde handelaarsnetwerke. Vanaf die baanbrekende Twin Rotor™-stropers in 1975 tot die gevorderde CR10 en CR11, lei New Holland steeds die pad in oestegnologie.
Die CR10 kombineer vyf dekades se Twin Rotor-leierskap met baanbrekende oestegnologie – wat Suid-Afrikaanse produsente nou toegang gee tot ՚n masjien wat ongeëwenaarde deurset, graankwaliteit en operateurdoeltreffendheid in die land se mees uitdagende omstandighede lewer.
Leave A Comment