New Holland druiwe-oesmasjiene

Braud druiwe-oesmasjiene en wynmaak is sinnoniem met mekaar vir 49 jaar lank. Hulle werk vinnig om druiwe te oes binne die venster waar wyndruiwe die meeste suikerinhoud het.

Vanaf 1975 het ons spesialisspanne by die Coëx-fabriek in Frankryk meer as 15 000 druiwe-oesmasjiene ontwerp, verfyn en geproduseer. Die Braud-geskiedenis stel ‘n maatstaf in vervaardigingsgehalte, druiwe-oesgehalte, en voldoen aan die multifunksie behoeftes vir wynboere regoor die wêreld.

Die Braud 9000L en X-reeks is gebou met bewese Braud DNA om hoë gehalte skoon druiwe te lewer. Met industrie-eksklusiewe kenmerke soos die Noria-bakkies, en die SDC-skudstelsel (Shaking Dynamic Control), is ons stropers ontwerp om sag op die wingerdstokke te wees, beter klimvermoë in steil heuwels te bied, meer doeltreffendheid en operatuersvriendelik te wees. Koppel hierdie oes-gefokusde kenmerke, met industrieleier skoonmaakstelsels, soos die gepatenteerde SOCMA destemmer, nou beskikbaar met ‘n syvervoerbandkonfigurasie, en jou operasie baat deur minder tyd te spandeer by die kelder vir skoonmaak en dit laat die wyn beter proe.

Die oesseisoen is nou korter as ooit. Die Braud-reeks kan vinnig en maklik opgestel word om in verskillende wingerde te werk vir maksimum doeltreffendheid. Die SDC skud stelsel, ekstra groot skud raam en hoë kapasiteit skoonmaak stelsel help jou om jou wingerd sag en doeltreffend te oes. Skoonmaakwaaiers is geoptimaliseer om gewasmonsters te verbeter. Die waaieruitlaat lei waaierlug-vloei na die agterkant van die masjien vir minder stof, minder geraas, en minder materiaal ophoping. Die eindresultaat is beter lugvloei doeltreffendheid vir die skoonmaakstelsel, en bied makliker toegang na die masjien en waaierpype. ‘n Bykomende voordeel is die hopper kapasiteit van 3600 liter vir braud 9090L en tot 4000 liter op die Braud 9090X dubbele hopper. Die geïntegreerde Intelligente Bestuur Stelsel 2,0, met IntelliView™ IV-aanraakskermmonitor bied volle toegang tot alle sleutel stroper funksies. Die outomatiese oesopstelling-funksie vergemaklik programmeering en stooring van jou voorkeur-oesinstellings.

Die wasproses. Die plukkopwastyd word verminder deur ‘n unieke voorwasstelsel met ‘n strategies geposisioneerde watertoevoerpyp, waterspuitpunte (geplaas in sleutel areas), en minder puin ophoping areas. Die Noria-spanningstelsel en outomaties vervoerslot help om instandhouding en voorbereidingstyd te verminder. Ontstemmer rotors beskik oor ‘n gereedskapvrye hoogteverstellingstelsel, wat maklike verstellings in die veld moontlik maak.

Die Braud-kajuit is ontwerp om perfek by jou te pas. Die sitplek en stuurwiel verstel na jou vereistes. Die standaard armleuning, met geïntegreerde multifunksionele handvatsel, bied maklike toegang tot die mees gebruiksvriendelike kontroles. Dus veilig, stil en gemaklik.

Die Braud 9000L het ‘n verlengde wielbasis vir stabiliteit, en ekstra trekkerraamspeling en hyshoogte. Dit kan gespesifiseer word met ‘n dubbele hopper hoë speling oeskop met die voordeel van ‘n addisionele skudhouer wat 1,51 m skudhoogte verskaf. Hierdie ekstra skudhouer is nuttig om hoe wingerde te skud. Alternatiewelik kan daardie modelle toegerus word met die laterale oeskop aflaai. Dit laat ‘n nuttige skuddinghoogte van 1,27 m toe.

Die Braud-masjien is ontwerp om die hele jaar lank gebruik te word, van voorsnoei tot druiwe-oes. ‘n Gepatenteerde stelsel vir die koppel en ontkoppel van die plukkop en ‘n voorste toerustingdraer verskaf die buigsaamheid wat verlang word op hierdie eenhede. Multifunksie sagteware bied ekstra aanpasbaarheid, wat beheer van enige implement moontlik maak deur die multifunksiehandvatsel en IntelliView™ IV-skerm.

Die Platinum verlengde waarborg van 2 jaar/1200 uur is standaard op die hele Braud reeks.

Huidiglik is daar ook ‘n finansieringsopsies (bepalings en voorwaardes geld) beskikbaar deur CNH Capital op hierdie eenhede. Dit is gemik om jou kontantvloei te beskerm.

Jaarlikse paaimente

Betaal jou eerste paaiment in Desember 2025.

20% deposito, tot en met 5 jaar, BTW terug in maand 4.

Kontak jou naaste Agrimark-tak vandag of skakel Quintus Smit by 082-524-7397 vir verdere navrae.