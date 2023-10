New Holland-boordtrekkers wys wie is baas

New Holland se T4.75 V is die kleinste en smalste trekker in die reeks en het ‘n buitewydte van 1,1 meter

New Holland Landbou het vanjaar weer sy verskyning by NAMPO Kaap gemaak. Die tentoonstelling van werktuie op die NAMPO-oesdag weerspieël die maatskappy se toewyding om aan enige boer van die noorde tot die suide werktuie te bied wat voldoen aan een en elkeen se behoeftes. New Holland se blou het vele boere beïndruk by NAMPO Kaap.

Hulle boordreeks was ook ‘n groot aantrekkingspunt vir boere in die omgewing. Die groot verskil tussen boordboerdery en ander gewasverbouing is dat die gewasse in jou boorde ’n leeftyd van tussen 20 en 25 jaar kan hê. Dit beteken dat vrugtebome of wingerde as sodanig ook deel van ՚n boer se beleggingsportefeulje uitmaak en as dit van meet af aan net die beste behandeling kry, kan dit vir baie jare goeie dividende lewer. Daar is dus geen onduidelikheid nie: Die toerusting wat ՚n boer in sy wingerde of boorde gebruik, moet hulle werk voorbeeldig doen, maar so min as moontlik ontwrigting veroorsaak wat ՚n invloed op toekomstige produksie kan hê.

New Holland se T4.95 LP- (lae profiel) -boordtrekker

Hierdie trekker is die grootste van New Holland se boordreeks. Jaco du Preez, bemarkingsbestuurder van New Holland Suider-Afrika, vertel meer: “Hierdie trekker is breër gebou, met breër wiele, wat hom baie meer stabiel en geskik maak vir boordwerk in bergagtige gebiede en teen skuinstes, omdat hy nie maklik kantel of omval nie. Hierdie trekker se 71 kW is genoeg krag om skotige skuinstes baas te raak. ”Sy kragaftakker word ook regstreeks vanaf die ratkas aangedryf, wat krag bespaar (omtrent 5%) wat beteken jy kan groter werktuie met dieselfde trekker hanteer, teenoor die mededingers,” meen Jaco.

T4-reeks

Die T4-reeks sluit ook ‘n verskeidenheid modelle in. “Die T4 F-reeks is geskik vir boorde en die T4 N-reeks (narrow) is geskik vir boorde of wingerde. Die heel smalste trekker van die reeks, die T4.75 V (vineyard) is slegs vir wingerde geskik en het ‘n buitewyde van 1,1 meter,” verduidelik Jaco. “Die New Holland T4.85-N-boordtrekker is die gewildste van die reeks, omdat hy die meeste van die werktuie met gemak kan hanteer.”

Hy voeg by: “New Holland se boordtrekkers is almal hoëspesifikasietrekkers wat in Italië vervaardig word. Hierdie trekkers kan aangepas word volgens boere se unieke spesifikasies en is beskikbaar in twee- of vierwielaandrywing, asook met of sonder kajuite.”

TK4-crawler-trekker

“Hierdie trekker is ontwerp met ysterrusperbande, wat ontwerp en geskik is om ou wingerde skoon te maak, om al die wingerdstokke uit te haal en weer gelyk te maak. Jy kan ook nuwe lande maklik skoonmaak met hierdie trekker en hy werk maklik op skuins terreine. Baie boere gebruik hierdie trekker vir ontbossing, veral in fynbosgebiede. Jy kan ook ՚n skraper vooraan die trekker monteer,” sê Jaco.

T3F-boordreeks

Jaco vertel meer oor hulle reeks Turkse boordtrekkers: “Ons het ook ՚n meer ekonomiese boordreeks wat van Turkye afkomstig is, die T3 F-reeks. Hierdie trekkers is beskikbaar vanaf 37 tot 55 kW, met twee- of vierwielaandrywing. Hierdie trekkers het geen kajuite nie, en het standaard twaalf-by-twaalf ratkaste. Hulle spesifikasies is laer as dié van die Italiaanse modelle, maar hulle is steeds in staat om die werk doeltreffend af te handel.”

“Hierdie T3 F se afmetings is soortgelyk aan die van die T4-Narrow trekkers, wat hulle ook geskik maak vir wingerd- en boordwerk, omdat hulle maklik tussen die rye inpas. Hulle is ook laag, wat hulle geskik maak om maklik onder tafeldruiwe in te pas.” Een van die kenmerkende eienskappe van New Holland se boordtrekkers is dat hulle uiters suinig met brandstof werk.

“New Holland se boordtrekkers bied ՚n verskeidenheid opsies. Alhoewel ons ՚n standaard spesifikasie vir die mark se behoeftes inbring, kan jy ook jou eie opsies kies, wat dan volgens jou behoeftes ingevoer kan word – dus kan jy enige boordaksie doen met New Holland se reeks,” sluit Jaco af.

Jaco nooi enige boer uit om hulle te kontak vir inligting om sy boerdery te verbeter. Praat vandag nog met Jaco du Preez deur ՚n e-pos te stuur aan jacobus.du-preez@ cnhind.com. Besoek ook https://agriculture.newholland.com/africa/en-za/ om New Holland se volledige reeks wentrekkers te leer ken, of om uit te vind waar jou naaste New Holland-handelaar is.