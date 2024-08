Nedbank wens die 2024 Veeplaas Klimaatslim Ambassadeur geluk

Nedbank wens Charl Saunderson van die Kenhardt-omgewing in die Noord-Kaap geluk met sy toekoenning as die 2024 Veeplaas Klimaatslim Ambassadeur.

Die projek, nou in sy derde jaar, gee erkenning aan veeprodusente wat passievol is oor die bewaring van grond en hulpbronne en klimaatslimboerderypraktyke op hulle plase instel. Deelnemers word volgens 6 kriteriapunte beoordeel: veld- en kuddebestuur; die bestuur van droogte en kaal gebiede; erosie en bosindringing; finansiële bestuur; en kennis rakende klimaatsverandering. Saunderson is gekies vir sy uitstekende begrip van hierdie elemente van klimaatslimboerdery en die passie waarmee hy dit in werking gestel het.

Daneel Rossouw, Hoof van Landbouverhope by Nedbank Kommersiële Banksake, sê dit is die derde jaar dat Nedbank hierdie belangrike toekenning borg. Dit sluit natuurlik aan by die bank se verbintenis om klimaatsverandering te versag. ‘As deel van ons reis as ‘n doelgerigte besigheid, is ons daartoe verbind om ‘n waardevolle rol te speel om klimaatsverandering aan te spreek. Hoewel ons erken dat ons, as ‘n bank, ‘n verpligting en verantwoordelikheid het om verandering met uitleenpraktyke te dryf, glo ons vas dat ons rol verder strek as om bloot die oorgang te finansier. Daarom lȇ die versagting van klimaatsverandering, wat deur die beste beskikbare wetenskap en aanpassingsmaatreëls ingelig word om ons toekoms te beskerm, ons na aan die hart, en ons borgskap van hierdie waardige projek weerspieël dit ten sterkste.’

Rossouw voeg by dat die boeredag-mentorskapelement ‘n sleutelrol in Nedbank se borgskap van die projek gespeel het. ‘Veeplaas Klimaatslim Ambassadeurs wen nie net ‘n aansienlike kontantprys nie, maar bied ook ‘n boeredag op hulle plaas aan om hulle kennis met ander deelnemers en belangstellende produsente te deel. Dit strook met Nedbank se doelwit om, deur middel van mentorskap en kennisdeling, die sektor se bewustheid rakende volhoubare landboupraktyke te verhoog en produsente te help om klimaatslim te boer,’ sê Rossouw.

Bron: Nedbank