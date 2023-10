NAMPO Kaap: Boer wen splinternuwe Maxxum 110-trekker

՚n Droom van veertig jaar is bewaarheid toe Danhauzer Uys, ՚n boer van Albertinia, by NAMPO Kaap aangekondig is as die wenner van die splinternuwe Case IH Maxxum 110-trekker ter waarde van meer as R1-miljoen. Case IH het vanjaar vir groot opwinding by NAMPO Kaap gesorg met die trekking van die wenner in hulle trekkerkompetisie.

Die vyf finaliste het elkeen ՚n sleutel ontvang en die houer van die sleutel wat die trekker kon aanskakel, sou wegry met ՚n splinternuwe Case IH Maxxum 110-trekker ter waarde van R1 100 000. Na groot afwagting en opwinding het Danhauzer Uys, ՚n boer van Albertinia, se sleutel die pronktrekker aangeskakel.

Danhauzer vertel: “Toe ek die sleutel draai en ek sien die trekker se liggies gaan aan, het my emosies op loop gegaan. Dit was ՚n onbeskryflike gevoel toe die besef deurdring dat ek die sleutel vashou van my eerste nuwe trekker in veertig jaar. Ek kon nog nooit ՚n nuwe trekker bekostig nie.”

Stephan Nel, besturende direkteur van Case IH Suidelike Afrika, voeg by: “Ons was nie bewus van Danhauzer se situasie en agtergrond met ou trekkers nie. Dit is so gepas dat juis hy die trekker moes wen, want hy verdien só ՚n geluk. Die trekker het beslis sy regte eienaar gekry. Dit was vir my ook ՚n baie emosionele oomblik.”

Case IH is ELKE boer se droom

“Dit is vir ons lekker om betrokke te wees by dae soos NAMPO Kaap, om as landbougemeenskap weer bymekaar te kom en te gesels oor die nuwe tendense,” meen Stephan. Case IH is gefokus op die toekoms van landbou, en om die beste aan die boer te bied met hulle jare se kennis en ondervinding in die bedryf. Tydens NAMPO Kaap vanjaar het Case IH weer eens nie teleurgestel nie, en die jongste toerusting en tegnologie in hulle stal aan boere in die Wes-Kaap en regoor die land tentoongestel.

Stephan vertel: “Dit is vir ons lekker om weer vanjaar hier by NAMPO Kaap betrokke te kan wees. As Case IH is hierdie geleenthede vir ons baie belangrik om nader aan ons boere, die gemeenskap en ook nader aan die bedryf te beweeg. Ons het reeds lekker gesprekke gehad met die Wes-Kaapse regering van landbou, daar is baie planne in die pyplyn, waaroor ons baie opgewonde is. Die Wes-Kaap is ՚n baie belangrike sektor waarby ons ook baie meer betrokke wil raak.

“Ons het ՚n paar hoogtepunte wat vanjaar hier by NAMPO Kaap plaasvind en nuwe bekendstellings, soos die Kelly-eg. Ons is ook opgewonde om ons hommeltuie te loods, wat ons onder ons NMI-deel van Case IH ook aan die mark bekendstel,” voeg Stephan by.

Vir Case IH is dit belangrik om aan die voorpunt van landboutegnologie te bly om net die beste oplossings vir die boere te bied. Stephan vertel: “Ons het ook onlangs ons Connect Roomfasiliteit onder die CNH-groep geloods, want data-integrasie bly vir ons ՚n sleutelpunt tot landbou. Ons wil al hierdie data bekendstel aan ons boere om vir hulle te wys hoe dit hulle boerderye en ondernemings kan bevorder.”

Boere behoort hulleself gereeld te vergewis van die jongste vooruitgang in tegnologie om nie agtergelaat te word nie. Die wat kies om pessimisties te bly en teen ontwikkeling gekant is, gaan doodeenvoudig nie die mas opkom in die nuwe wêreld van ‘slim’ boere nie. “Om te fokus op moderne tegnologie is nie net goed vir die boer nie, maar ook vir die gemeenskap en die plaaslike ekonomie. Ons is opgewonde oor die toekoms van landbou en ook vir die toekoms van landbou in die Wes-Kaap,” sluit Stephan af.

Vir meer inligting oor Case IH se nuutste landboutoerusting, tegnologie en verwikkelinge, besoek hulle webwerf by www.caseih.co.za.