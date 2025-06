NAMPO Kaap 2025 – Slim tegnologie vir doeltreffende hulpbronbestuur

629 words

Die landboulandskap is gereed vir ‘n transformerende ervaring by NAMPO Kaap 2025, waar vernuwing en volhoubaarheid bymekaarkom om die toekoms van boerdery te hervorm. Vanjaar se ekspo, wat van 10 tot 13 September 2025 by Bredasdorppark in Bredasdorp gehou word, sal fokus op die tema “Slim tegnologie vir doeltreffende hulpbronbestuur.”

Besoekers kan daarna uitsien om die nuutste vooruitgang te sien wat hulpbronbenutting optimaliseer, produktiwiteit verbeter en volhoubare praktyke bevorder.

Tema fokus

Die tema “Slim tegnologie vir doeltreffende hulpbronbestuur” onderstreep die noodsaaklike rol van tegnologie in die aanpak van hedendaagse landbou-uitdagings. Namate die vraag na voedsel groei en die behoefte om omgewingsimpak te verminder meer krities word, bied slim tegnologie innoverende oplossings om hulpbronne soos grond, water en energie doeltreffender te bestuur.

Hoogtepunte

Voorpunt-uitstallings: Verken die nuutste masjinerie en sagteware wat daarop gemik is om landbouproduktiwiteit en volhoubaarheid te verbeter.

Interaktiewe demonstrasies: Aanskou slim tegnologie-toepassings intyds en wys hulpbronoptimalisering.

Netwerkgeleenthede: Maak kontak met professionele persone in die bedryf, navorsers en belanghebbendes om volhoubare landboupraktyke te bevorder.

Slim tegnologie in aksie

Slim tegnologie maak ‘n rewolusie in die landbou deur hulpbronbestuur doeltreffender en volhoubaarder te maak. Verskeie sleuteltegnologieë wat die tema illustreer, sal vertoon word:

Internet of Things (IoT): IoT-toestelle, soos sensors en hommeltuie, versamel intydse data oor grondvog, weer, en gewasgesondheid. Hierdie inligting help boere om ingeligte besluite te neem, water- en kunsmisverbruik te verminder terwyl opbrengste verhoog word. IoT monitor ook omgewingstoestande, veegesondheid, en toerustingstatus vir proaktiewe bestuur.

Kunsmatige intelligensie (KI) en masjienleer (ML): KI en ML ontleed data van IoT-toestelle om gewassiektes te voorspel, plantskedules te optimaliseer en plae te bestuur. Dit lei tot meer doeltreffende gebruik van hulpbronne en hoër produktiwiteit.

Presisielandbou: Presisielandbou gebruik GPS en GIS om lande te karteer en insette presies toe te pas, vermorsing te verminder en oesuitset te maksimeer. Hommeltuie en satelliete monitor gewasgesondheid, grondtoestande en watergebruik, wat boere help om hulpbronne doeltreffend te bestuur.

Outonome masjinerie: Selfbesturende trekkers en stropers kan rondom die klok werk, wat arbeidskoste verminder en doeltreffendheid verhoog. Hulle voer take met hoë presisie uit, wat hulpbronvermorsing verminder.

Blockchain-tegnologie: Blockchain verseker deursigtigheid en naspeurbaarheid in die voorsieningsketting. Dit help om bedrog te verminder, voedselveiligheid te verbeter en billike handelspraktyke te ondersteun. Verbruikers kan landbouprodukte opspoor en volhoubare en etiese produksie verseker.

Vertikale en binnenshuise boerdery: Hierdie metodes gebruik beheerde omgewings om die hele jaar deur gewasse te verbou, met minder water en spasie as tradisionele boerdery. Slim kweekhuise optimaliseer plantgroei en hulpbrongebruik deur sensors en outomatiese stelsels.

Telematiese stelsels: Telematiese stelsels monitor en bestuur plaastoerusting op afstand, verseker optimale werkverrigting en verminder stilstand.

Slim besproeiingstelsels: Hierdie stelsels gebruik sensors en weerdata om die optimale water wat nodig is vir gewasse te bepaal, vermorsing te verminder en behoorlike hidrasie te verseker.

Grondgesondheidsmonitering: Tegnologieë wat grondgesondheid en voedingsvlakke monitor, maak presiese kunsmistoediening moontlik, verbeter oesopbrengste en vermy oorbenutting.

Biotegnologie: Biotegnologie verhoog plaagweerstand, verminder chemiese gebruik en verhoog oesopbrengste.

Hernubare energie: Hernubare energiestelsels, soos sonpanele en windturbines, help om fossielbrandstofverbruik te verminder en energiekoste op plase te verminder.

Veebestuur: Slim veebestuur gebruik draagbare toestelle om dieregesondheid en -aktiwiteit te monitor, wat vroeë siekteopsporing en effektiewe voedingsbestuur moontlik maak. Outomatiese voedingstelsels optimaliseer voedselverspreiding, verminder vermorsing en verbeter groeikoerse.

Gevolgtrekking

NAMPO Kaap 2025 sal die beste in landboutegnologie vir doeltreffende hulpbronbestuur ten toon stel. Sluit by ons aan in Bredasdorp van 10 tot 13 September 2025 om die toekoms van landbou en volhoubare produktiwiteit te verken.

Sien jou daar!

Kaartjies is vanaf 1 Julie aanlyn beskikbaar by www.ticketpros.co.za: R100 vir volwassenes en R50 vir skoolgaande kinders. By die hekke kos kaartjies vir volwassenes R110, terwyl kinderkaartjies op R50 bly. Kleuters gaan gratis in. Die Ekspo duur van 10-12 September, 08:00 tot 17:00, en op 13 September, 08:00 tot 14:00.

Vir meer inligting oor NAMPO Kaap 2024, besoek www.nampokaapco.za, kontak Chrystal van Wyk by 028 050 1385 of stuur ‘n e-pos aan admin@expo.org.za